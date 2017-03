Asche auf das Haupt der Gläubigen

Aschermittwoch inder Triberger WallfahrtskircheGottesdienst stimmtauf das Osterfest einPalmzweige werdensymbolisch verbrannt

Triberg – Kaum waren die Narri-Narro-Rufe der Narren in den Straßen und Gaststätten verklungen, riefen schon die Glocken der Triberger Wallfahrtskirche zum Aschermittwochs-Gottesdienst. Wir beginnen heute die heiligen 40 Tage zur Vorbereitung auf das Osterfest“, sagte Pfarrer Andreas Treuer bei der Eröffnung der Feier zu Beginn der Fastenzeit.

Die violette Farbe der Buße war nicht zu übersehen. Sie tauchte in der Altardecke ebenso auf wie in den Ministranten-Gewändern, sowie in der Stola von Pfarrer Andreas Treuer und Diakon Klaus-Dieter Sembach. Monika Fehrenbach und Kornelia Kammerer trugen die biblischen Lesungen vor, in denen zur Bekehrung aufgerufen wurde. Im Evangelium, das Diakon Sembach vorlas, ging es darum, im Verborgenen zu beten und zu helfen, aber seine guten Taten nicht herum zu posaunen.

„Im Christentum geht es nicht um fromme Geschichten, das Wichtigste ist das Jesuswort: Kehrt um und glaubt an das Evangelium“, betonte Andreas Treuer in seiner Predigt.

Doch eigentlich sei das eine ungenaue Übersetzung. Mit umkehren sei umdenken gemeint. „Das bedeutet, dass wir nicht in die Rolle der Sünder gesteckt werden. Ihr könnt ruhig weiter Schokolade essen und euren Rotwein trinken“, formulierte der Geistliche. Gott sei nicht so kleinkariert, wie manche annehmen, man könne nicht groß genug von ihm denken. Auch die Mitmenschen solle man nicht in eine Schublade stecken.

Dann zitierte der Pfarrer den heiligen Franz von Sales, der einmal sagte: Mit Adleraugen betrachten wir die Fehler der Mitmenschen, aber unsere eigenen mit Maulwurfsaugen. Trotzdem könne jeder gut von sich denken, das sei Voraussetzung für die Liebe zu Gott und den Mitmenschen. „Jeder Mensch ist wertvoll in den Augen Gottes“, resümierte Pfarrer Treuer.

Nach dem Verbrennen eines Palmzweiges vom Palmsonntag des Vorjahres und der Segnung der Asche gingen die Kirchenbesucher nach vorne, um sich mit den Worten „Kehre um und glaube an das Evangelium“ Asche auf den Kopf streuen zu lassen. Der Gottesdienst wurde durch das Orgelspiel von Markus Helm und dem Solo-Gesang von Verena Schwer bereichert.