Schonach Angler fischen an Bergsee

Angler fischen an Bergsee

Weil der Mühlenweiher um mehr als einen Meter abgesenkt wurde, muss der Angelsportverein Schwarzwaldquelle zum traditionellen Anfischen ausweichen.

Schonach/Triberg – Ein Problem gab es für den Angelsportverein „Schwarzwaldquelle“ beim traditionellen Anfischen. Der Mühlenweiher in Schonach war um mehr als einen Meter abgesenkt. In einer halben Stunde gingen den vielen Anglern gerade mal zwei „Babys“ an den Haken, die sofort wieder ins Wasser befördert wurden.

Konsequent erklärte Chef Thomas Otto dann, dass man umziehe. Nach Triberg an den Bergsee ging es, wo sich schon nach wenigen Minuten der Erfolg einstellte. Eine Forelle nach der anderen landete am Haken, vor allem die Kinder bewiesen dabei unglaubliches Glück: Loris Velten war der erste, dem eine kapitale Regenbogenforelle an den Haken ging, Klara Nagler, die zusammen mit dem Cousin ihres Papas, Maik Marefka, den Köder ins Wasser hängte, zeigte ihrem Papa Markus, wie eine rechte Regenbogenforelle auszusehen hat.

Bereits nach kurzer Zeit hatten die ersten Petrijünger ihr Kontingent von vier Fischen erreicht und machten den Platz frei für ihre weniger erfolgreichen Kollegen. Gemeinsam wurde am Ende ein kurzer Umtrunk im Bergseestüble genommen, um den schließlich doch erfolgreichen Auftakt der Angelsaison zu feiern.