Triberg Aktuelle Themen in der Agrarpolitik

Aktuelle Themen in der Agrarpolitik

Triberg – Der Ortsverein des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) kommt am Freitag, 3. Februar, um 19.30 Uhr im Sporthäusle in Nußbach zur Hauptversammlung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte, Wahlen und Ehrungen sowie ein Referat von Oliver Maier mit anschließender Diskussion. Oliver Maier vom BLHV Donaueschingen spricht über aktuelle Themen in der Agrarpolitik, Hofübergabe sowie Vorsorgevollmacht. Auch alle interessierten Mitbürger sind willkommen.