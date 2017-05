Triberg AfD sagt geplanten Landesparteitag in Triberg ab

Termin wird laut Landesverband der Alternative für Deutschland nicht mehr gebraucht, weil die Bundestagskandidatenliste bereits abgeschlossen werden konnte.

Eine Woche vor dem am 13. und 14. Mai geplanten Landesparteitag in Triberg hat der Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) den Termin kurzfristig abgesagt.



Laut einer Mitteilung auf der Internetseite des AfD-Landesverbandes wird die Veranstaltung, die der weiteren Aufstellung von Bundestagskandidaten dienen sollte, nicht mehr benötigt.





Es sei bereits am vergangenen Wochenende beim Parteitag in Rastatt gelungen, die Kandidatenliste abzuschließen. Daraufhin hat der Kreisverband Schwarzwald-Baar des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sein mit weiteren Partnern geplantes Kulturfest abgesagt, mit dem in Triberg am Parteitagswochenende ein friedlicher Kontrapunkt zum AfD-Landesparteitag gesetzt werden sollte.