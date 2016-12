Triberg Adventszeit besinnlich gestaltet

Lebendiger Kalender kommt gut an und Georg Wiengard freut sich über die positive Resonanz bei Gästen und Einheimischen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der „Lebendige Adventskalender“ der Schwarzwald Residenz ist Vergangenheit. Das letzte Türchen an den Balkonen des Hotels wurde symbolisch geöffnet und die Fassade strahlt nun voll im Glanz der 24 beleuchteten Zahlen. Hotelier Georg Wiengarn ist mit dem Verlauf der vier Wochen dauernden Veranstaltung sehr zufrieden, zumal das gebotene Programm voll den Geschmack des Publikums getroffen hat. „Ich hörte von Einheimischen wie von Gästen des Hotels nur Zustimmung über die Darbietungen. Positiv wurde auch der Wechsel zwischen musikalischen Beiträgen und den Lesungen von Weihnachtsgeschichten aufgenommen“, meinte Wiengarn auf Anfrage.

Am Donnerstag bestritt das Schwarzwaldmuseum Triberg das Tagesprogramm, das von der Museumscrew veranstaltet wurde. Museumsmitarbeiterin Angelika Offenburger bediente ein altes Polyphon, das aus dem großen Fundus des Museums stammt. Die Funktion des Gerätes ist einfach und mit einem Schallplattenspieler zu vergleichen. Statt einer Schellack-Schallplatte werden vorgestanzte Metallscheiben als Tonträger eingesetzt. Die Qualität der so erzeugten Klänge ließen die weit über 30 Besucher aufhorchen.

Außerdem überraschte Museumsleiterin Gaby Zähringer die Besucher mit einer amüsanten „Weihnachtsgeschichte über eine kleine Trompete ...“. Danach erklang, begleitet vom Polyphon, „Stille Nacht, heilige Nacht …“, wobei Zettel zum Mitsingen an die Besucher verteilt wurden.

Auf Wunsch wurde den Kindern gezeigt, wie ein Polyphon funktioniert, doch einige hatten wohl großen Respekt vor dem hölzernen Kasten. Zähringer ließ bei dieser Gelegenheit wissen, dass auch das Museumscafé über die Weihnachtstage und den Triberger Weihnachtszauber am Wasserfall geöffnet hat und heiße Getränke anbieten wird. Neben Kaffee und Kuchen gibt es spezielle Getränke, wie „Heiße Witwe“, Glühwein und Tee mit Rum zum Aufwärmen. Am gestrigen Freitagabend beendete Dieter Krapohl mit seiner einfühlsamen Geschichte „Das arme Vöglein“, das Programm. In der Geschichte ging es um einen Vogel, der auf einem Zweig saß, mächtig Hunger hatte und durch ein Kind, das sein Taschengeld für den Kauf von Vogelfutter spendete, vor dem Verhungern gerettet wurde.

Wie in den vergangenen Jahren, werden am heutigen Heiligen Abend die Hotelgäste auf der Hotelterrasse auf das Weihnachtsfest anstoßen.