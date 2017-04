Triberg Abend mit englischen Songs und irischem Volkstanz

Sommerkonzert der Stadt- und Kurkapelle mit den „Black Forest Bagpipers“.

Triberg – „Around the whiskey jar – English songs and irish Jig“, so lautet das Motto des Sommerkonzertes der Stadt- und Kurkapelle Triberg, das am 6. Mai im Kurhaus stattfindet. Das Konzert im Kurhaus beginnt um 20 Uhr, Saalöffnung ist um 19 Uhr.

Die Musiker möchten ihre Zuhörer an diesem Abend mit Musik aus England und Irland begeistern. Unter anderem erwartet das Publikum mit Irish Washerwoman einen temporeichen irischen Volkstanz und mit Songs, wie „Let me entertain you“ oder „Viva la vida“, wird Musik von der englischen Insel zum Besten gegeben. Nicht nur die Stadtmusiker werden dabei für musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgen. Violistin Rebecca Peschke, bekannt von der Schonacher Band Wombats, wird den Konzertabend bereichern. Außerdem sorgen die Dudelsackspieler „Black Forest Bagpipers“ und die, für diesen Event formierte, Big Band der Stadtmusik für den irisch-englischen Flair.

Mit ihrem Dirigenten Hansjörg Hilser bereiten sich die Triberger Musiker seit Beginn des Jahres auf diesen ganz besonderen Konzertabend vor. Gleichzeitig wird viel Mühe investiert, um mit passender Dekoration die Gäste zu begrüßen. An der Bar gibt es am ganzen Abend Getränke und Snacks. Man darf also gespannt sein auf einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Abend. Karten im Vorverkauf gibt es bei allen Musikern für fünf Euro, der Preis an der Abendkasse beträgt sechs Euro.