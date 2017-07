Triberg-Nußbach Ärger beim Nußbacher Sportverein  Unbekannte legen Müll statt Papier ab

Der Container am Nußbacher Sportplatz wird zweckentfremdet und der Vorsitzende des Sportvereins, Martin Kienzler, muss aufräumen. Das ärgert ihn mächtig.

Triberg-Nußbach – Immer am ersten Donnerstag im Monat steht beim Nußbacher Sportplatz ein großer Papiercontainer. Es ist ein Angebot vom Sportverein an die Bürger, ihr Altpapier zu bringen. Der Termin wird immer angekündigt mit der Bitte, das Papier – und nur Papier – in Kartons verpackt oder gebündelt in den Container zu geben. „Leider gibt es immer wieder Leute, die ihr Papier neben den Container stellen, und dazu auch noch lose, so dass bei Aufkommen von Wind überall Sauerei ist“, informiert Vorsitzende des Sportvereins, Martin Kienzler. Vergangenen Woche war es wieder einmal gravierend. Kienzler erhielt am Samstagnachmittag einen Anruf aus Nußbach, er möge sich hier mal kümmern. Er ärgerte sich über diese, wie er sagt, „Schweinerei“. Er musste sie wegräumen und einen Ort ausmachen, wo das Papier bis zur nächsten Abfahrt deponiert werden kann.

Doch das war noch das Wenigste – im Verlaufe dieser Arbeiten kamen doch einige Sünden zutage, wie ausgeleerte Aschenbecher, volle Staubsaugerbeutel und anderer Kehricht. Aber auch einige Anschriften tauchten auf. Kienzler wird sich überlegen, ob er die Verursacher anspricht. Er appellierte in diesem Zusammenhang erneut an die Bevölkerung und bittet, hier Papier und nur Papier, keine gebrauchten Tempos, keine Plastikteile und weitere Fremdstoffe dazwischen zu schmuggeln. Das Papier sollte gebündelt sein oder in Kartons verpackt, die dann auch geschlossen sein sollten. Und wenn der Container gegen Abend eventuell zu voll ist, möge man das Papier doch wieder mitnehmen. Und nicht den Mitgliedern des Sportvereins solche unschönen Aufräumarbeiten überlassen. „Ich würde mich schämen, einem Mitbürger bewusst zuzumuten, diesen Dreck wegzumachen“, äußerte er sich sehr verärgert – aber was blieb ihm anderes übrig, als das Ganze aufzuräumen?