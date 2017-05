Triberg 42 Einsätze und in jedem Ort einen Dachstuhlbrand  Feuerwehr Triberg zieht Bilanz

Die Mitglieder der Triberger Feuerwehr rücken 2016 zu 42 Einsätzen aus. Ind er Hauptversammlung wurde aber nicht nur zurück-, sondern auch vorausgeblickt: Das Konzept 2030 soll als Grundlage fürs neue Feuerwehrhaus dienen.

Von 42 Einsätzen im Jahre 2016 berichtete der Triberger Kommandant Jens Wallishauser. Anlass dieser Bilanz war die Hauptversammlung der Feuerwehr.

„Das neue Feuerwehrhaus kommt“, versprach Bürgermeister Gallus Strobel. Freilich hänge der Zeitpunkt noch von einigen Faktoren ab, vor allem von finanziellen Voraussetzungen. Doch innerhalb des Feuerwehrkonzepts 2030 stünden die Pläne und auch der künftige Standort werde derzeit überprüft – seiner Meinung nach müsse der beim Bauhof liegen.

Auf einige recht kuriose Einsätze – beispielsweise die Rettung einer Person aus dem Nußbach, die Überschwemmung von Gebäuden sowie ähnlich spektakuläre Einsätze – verwies Kommandant Jens Wallishauser noch einmal direkt.

Dass auch der originäre Einsatzzweck der Feuerwehr noch immer eine Rolle spielt, bewiesen insgesamt drei Dachstuhlbrände in der Raumschaft. „Jeder Ort in der Raumschaft hat seinen Dachstuhlbrand gehabt“, zeigte der Kreisbrandmeister Jens Vetter auf. Dazu kamen mehrere Flächenbrände. Doch Ölspuren, Bäume auf Straße und Schiene sowie technische Hilfeleistungen dominieren mittlerweile das Geschäft der Feuerwehr, das keines ist.

Doch auch neben diesen Hauptaufgaben konnte man die Kameraden antreffen. Wie später auch Hauptkommissar Gunter Feis als Polizeipostenführer in Triberg feststellte, wäre die Parkplatzlogistik des Triberger Weihnachtszaubers ohne die Unterstützung der Feuerwehr, namentlich Roland Wehrle, nicht möglich.

Die Gesamthauptprobe an der Asklepios-Klinik zeigte die Probleme bei dieser Einrichtung im Ernstfall auf, zugleich klappte die Zusammenarbeit der Abteilungen vorzüglich, wie auch der Kreisbrandmeister feststellte. Auch die Kooperation mit Schonach habe gepasst. Schwierig sei dagegen die Registrierung der Geretteten gewesen, die lieber den Einsatz beobachten wollten. Die Trennung der Funkkanäle müsse verbessert werden.

Vier Kameraden konnten auf Initiative des Kreisbrandmeisters an einem Lehrgang Waldbrand in der Schweiz teilnehmen, ebenfalls in der Schweiz fand ein Lehrgang Rettung und Brandbekämpfung in Straßentunnels statt, den zwei Multiplikatoren besuchten.

Schriftführer Martin Schätzle ergänzte das Bild der Einsätze: Neben den genannten seien es zahlreiche Proben, aber auch weitere, sowohl dienstliche, als auch kameradschaftliche Termine, die unter anderem auch den Kommandanten und die Führungskräfte zusätzlich belasteten. Erstmals habe man es geschafft, einen gemeinsamen Halbjahresabschluss hinzubringen, 2016 war der in Gremmelsbach.

Ordentlich war auch der Zustand der Kameradschaftskasse, die von Hans-Peter Schätzle geführt wird. Einen moderaten Verlust musste er im vergangenen Jahr einräumen.

Ebenfalls ein Minus weist die von Amely Schätzle geführte Jugendkasse aus, was eventuell auf den Ausflug zur Flughafenfeuerwehr Stuttgart zurückzuführen war.

Über die Aktivitäten der Altersmannschaft sprach Obmann Ralf Mauscherning, die der Jugendwehr erläuterte Nikita Reznikow.

Ehrungen und Beförderungen

Neuaufnahmen, Ehrungen, Anerkennungen und bestandene Lehrgänge standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung.