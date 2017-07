Triberg 350 Schulsanitäter packen an

Hilfsorganisationen stellen sich beim großen Schulsanitätsdiensttag in Triberg vor. Die Aktion soll auch ein Dank an die Jugendlichen sein.

Außergewöhnlich hoch war am Samstag das Aufkommen an Hilfsorganisationen und ihren Sparten in Triberg. So konnte man Höhen- und Höhlenretter erleben, im Burggarten war die Feuerwehr, am Bergsee die DLRG, die sogar eine Tauchergruppe dabei hatte, daneben war die Rettungshundestaffel des DRK zu finden. Der Grund für diese massive Präsenz war der Schulsanitätsdiensttag, der gemeinsam vom Badischen Jugendrotkreuz, den DRK-Kreisverbänden der Landkreise Konstanz und Villingen-Schwenningen sowie dem DRK-Ortsverein Triberg-Schonach in Triberg organisiert wurde.

An Schulen in Deutschland ereignen sich jedes Jahr mehr als eine Million Schulunfälle. Oft sind die ersten Minuten entscheidend für den Erfolg der Hilfeleistung. Die Sicherstellung dieser Aufgabe liefert der Schulsanitätsdienst des Jugendrotkreuzes. Schulsanitäter haben eine fundierte Ausbildung in Erster Hilfe und arbeiten als Team, um solche Situationen zu meistern.

In über 3000 Gruppen engagieren sich Schüler bundesweit als Schulsanitäter. Sie sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an ganz normalen Schultagen für Sicherheit und leisten im Notfall für ihre Mitschüler Erste Hilfe. Allein im Gebiet des DRK-Kreisverbands Villingen-Schwenningen arbeiten rund 150 Schulsanitäter an Schulen in Bad Dürrheim, Brigachtal, St. Georgen, Königsfeld, Triberg, Niedereschach und Villingen-Schwenningen.

Knapp 350 von ihnen aus dem gesamten südbadischen Raum fanden sich mit ihren Lehrern und DRK-Betreuern zunächst im Kurhaus ein, wo ihr Dienst an ihren Mitschülern von einigen prominenteren Menschen gewürdigt wurde. So sprach ihnen die Landtagsabgeordnete Martina Braun auch im Namen ihres Kollegen Karl Rombach Dank aus. Auch Jürgen Roth, der DRK Kreisvorsitzende bewunderte die jungen Schulsanis für ihre Tätigkeit, die neben der eigentlichen Arbeit an den Schulen auch jede Menge Freizeit durch Aus- und Fortbildung koste.

Natürlich wurden die Schulsanitäter nicht nur durch den Triberger Ortsvereinsvorsitzenden und zugleich Vertreter der Stadt, Georg Wiengarn, ermuntert, in den Ortsvereinen der Hilfsorganisation tätig zu werden. Auch die DRK-Landesgeschäftsführerin Birgit Wiloth-Sacherer stieß in dieses Horn. Umrahmt wurde die Begrüßung durch den jungen „Beat-Boxer“ Leonid Sturnf aus der Robert-Gerwig-Schule St. Georgen, der mit seinem Auftritt Begeisterung nicht nur bei den jungen Kollegen hervorrief. Danach aber ging es „rund“ für die jugendlichen Helfer: Unter dem Motto „Was geht mit Menschlichkeit“ erwartete die Schulsanis ein spannender Parcours zwischen Kurhaus-Burggraben über die Wasserfälle bis hin zum Bergsee, der von den verschiedenen Hilfsorganisationen gestaltet worden war.

Die Ziele des Schulsanitätsdiensttages seien es, den jungen Sanitätern für ihr Engagement mit einer besondere Veranstaltung zu danken, aber auch den Austausch zwischen den Schulsanitätsdienstgruppen zu fördern. Dazu sollen sie Einblicke in die Bandbreite der Arbeit des Jugendrotkreuz (JRK) und des Deutschen Roten Kreuz (DRK) bieten, die Motivation dieser engagierten Jugendlichen zu fördern und die Kenntnisse in Erster Hilfe in der Simulation praktischer Aufgaben zu erproben. Zudem soll der Schulsanitätsdienst der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

An verschiedenen Stationen warteten diverse Aufgaben auf die Schulsanis. Dabei stellt sich auch die DRK-Rettungshundestaffel vor, die Feuerwehr wartete mit einem Löschparcours auf und auch die Einsatzeinheiten des DRK werden mit den Sanis üben. Darüber hinaus präsentierten sich das „Bärchenhospital“, eine Station der Höhenrettung, der Höhlenrettung und der DLRG.