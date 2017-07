Triberg 32 Jahre Engagement für die Gemeinde Triberg

Rudolf Allgeier wurde jetzt als Bürgermeisterstellvertreter verabschiedet, der Gemeinderat tritt gesundheitshalber kürzer.

Triberg – Im Anschluss an die öffentliche Gemeinderatssitzung erfolgte eine Feierstunde zu Ehren von Rudolf Allgeier, jenes verdienten Mannes, der nun gesundheitshalber kürzer treten wollte und daher sein langjähriges Ehrenamt als Erster Bürgermeisterstellvertreter abgab. Zutiefst gerührt sprach dazu Bürgermeister Gallus Strobel. Nach 32 Jahren müsse er einen Mann verabschieden, dessen Verdienste für die Stadt man nicht hoch genug einschätzen könne.

Er habe Allgeier dazu überredet, nach der Verabschiedung seines Vorgänger Klaus Martin weiter zu machen als Gemeinderatsmitglied – „und ich habe das niemals bereut“, betonten beide bei der Verabschiedung. Gemeinsam habe man um Vieles gekämpft, was heute selbstverständlich sei, wie beispielsweise der Neubau des Edeka-Markts oder des Boulevards in der Stadtmitte.

Neben seiner Tätigkeit als Stellvertreter war Allgeier Mitglied im Ältestenrat sowie in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands der Raumschaft Triberg (GVV), dazu auch im Arbeitskreis Kultur in Triberg – KiT.

Seit 20. Mai 2010 war er zudem Aufsichtsratsmitglied der Triberg Entwicklungs AG. Außerdem führte er bis 2016 viele Jahre den Freundeskreis Fréjus, wo er zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Bekannt ist er auch durch seine Vorliebe für etwas andere Musik als langjähriges Mitglied der Kapelle „Bordell Vielharmoniker“.

Es gibt kaum eine bedeutende Ehrung, die ihm nicht zuteil wurde: So erhielt er im Januar 1999 die Landesehrennadel für seine langjährige Tätigkeit als zweiter Vorsitzender im Turnverein Triberg, es folgte 2006 die silberne Ehrennadel des Städte- und Gemeindetags für 20-jährige Tätigkeit als Stadtrat. Für seine vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit wurde er am 34. März 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Mit Verspätung zeichnete ihn die Stadt Triberg am 25. Juni 2014 mit der Bürgermedaille in Gold für seine 25-jährige Tätigkeit als Stadtrat aus.

Auch zu seinem Ausscheiden hatte der Bürgermeister noch einige Kleinigkeiten außer einem Geschenkkorb im Gepäck. So konnte er ihm die Ehrennadel des Städte- und Gemeindetags in Gold überreichen, seitens der Stadt Triberg gab es den Glas-Wappenteller und eine sehr persönlich gehaltene Urkunde, die seine zahleichen Verdienste ebenso würdigte wie sein ausgleichendes Wesen.

Zutiefst gerührt dankte Rudolf Allgeier in einer hoch emotionalen Rede für die vielen guten Dinge, die er als Gemeinderat erleben durfte. Mit seinen Kollegen jeder Fraktion sei er stets bestens ausgekommen und er freue sich, weiterhin Kontakt mit ihnen zu haben.

Mit minutenlangem stehendem Applaus verabschiedeten ihn die Ratsmitglieder und alle Freunde, die der Einladung der Stadt gefolgt waren. Die Nachfolge Allgeiers als Gemeinderatsmitglied wird Franz-Otto Fehrenbach antreten. Er wird in der nächsten Gemeinderatssitzung verpflichtet werden.