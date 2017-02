Triberg 17 Teams gehen auf der Loipe

Großer Andrang beim Kreisfinale „Jugend trainiert für Olympia“ der Grundschulen, Finale im März.

Raumschaft Triberg – Die sportbegeisterten Kinder waren erleichtert: Der Schnee reichte noch gut aus, um das Kreisfinale Skilanglauf der Grundschulen im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ im Schonacher Wittenbachstadion durchführen zu können.

Immerhin wurden hierfür 17 Schulteams aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis gemeldet. Die Kinder fanden in Schonach eine gut präparierte Loipe vor. Auf der zwei Kilometer langen Strecke mussten unterwegs auch kleinere Hindernisse wie Fahrbahnverengung, Spurwechsel oder Schlupftore überwunden werden. Klassische Langlauftechnik war durch das Regelwerk vorgeschrieben. Die letzte Station etwa 70 Meter vor Ende erlaubte es den Kindern dann, bis ins Ziel zu skaten, wo sie sich nach großem Kampf erschöpft in den weichen Schnee fallen lassen konnten. Bei der Siegerehrung waren die Wettkämpfer dann allerdings schon wieder erholt und konnten ihre Preise, etwa ein gesponsertes T-Shirt für die Sieger, entgegennehmen und stolz auf ihre gezeigte Leistungen den Heimweg antreten.

Während sich die Dom-Clemente-Schule Schonach beim Wettkampf der Klassen eins und zwei, die auf einer verkürzten Strecke unterwegs waren, alle Podestplätze sichern konnte, ergab sich beim eigentlichen Kreisfinale der Klassen drei und vier folgende Platzierung: Richard-Dorer-Schule Schönwald vor Anne-Frank-Schule Furtwangen, Dom-Clemente-Schule Schonach, Richard-Dorer-Schule Schönwald II, Robert-Gerwig-Schule St. Georgen, Grundschule Neukirch, Friedrichschule Furtwangen I, Dom-Clemente-Schule Schonach II, Dom-Clemente-Schule Schonach IV, Friedrichschule Furtwangen II, Dom-Clemente-Schule Schonach III.

Finale im März

In der nächsten Runde beim Finale des Regierungspräsidiums in Altglashütten am 16. März werden diese Teams den Schwarzwald-Baar-Kreis vertreten. Durch die Teilnahme beim Kreisfinale sind sie dafür qualifiziert.

Für die tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit geht vom Kreisbeauftragten Roland Schreiner (St. Georgen) ein spezieller Dank einmal mehr an die Gemeinde und den Skiclub Schonach, die den Schulsport immer wieder gerne unterstützen. Auch das engagierte Helferteam aus der neunten Klasse der Robert-Gerwig-Schule St. Georgen verdiente sich ein Sonderlob der Organisation.