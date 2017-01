Triberg 17 Karatekas des Karateclubs Triberg erklimmen die nächste Stufe

Gürtelprüfungen beim Karateclub Triberg: Die Formläufe müssen ganz exakt erfolgen – eine Herausforderung für die jungen Kampfsportler.

Bei einer Vielzahl der fernöstlichen Kampfsportarten, die den Weg auch in die westliche Welt gefunden haben, ist der Ausbildungsgrad des Sportlers feststellbar, wenn er sich in seinem Kampfgewand präsentiert. Dieses wird dann von einem Gürtel zusammen gehalten, der verschiedene Farben aufweist.

Dabei steht in der Regel die Farbe Weiß für den Anfänger, der sich noch keiner Prüfung stellte, schwarz steht für den Sportler, der bereits als „Lehrer“ gilt. Dazwischen gibt es verschiedene Farben, an denen zu erkennen ist, wieweit es der Träger bereits geschafft hat.

Beim Karateclub Triberg versuchten 17 junge Menschen, sich um je eine Stufe zu steigern, darunter allein neun Jungen und Mädchen, die sich nach viel Training und ebenso großer Disziplin von Weiß (neunter Kyu) auf Gelb (achter Kyu) verbessern wollten. Vereinstrainer Don Turin Jayakody, der die Prüfung abnahm, ließ sich von den Bewerbern je nach Kyu-Grad die einzelnen Katas (Formenläufe) genau vorführen und achtete dabei auch darauf, dass die vorgeführten Techniken in Abwehr und Angriff sowie in Fuß- und Armführung exakt erfolgten. Je höher der angestrebte Grad, desto schwerer hatte es der Prüfling. Von Beginn an durfte jeder mitmachen. Einzeln wurden dann diejenigen geprüft, die den entsprechenden Grad erwerben wollten.

„Wir lassen eigentlich nur die Schüler zu, die nach ­unserer Ansicht die nötige Reife ­erlangt haben. Daher haben wir eigentlich keine Sorgen, dass unsere Prüflinge nicht durchkommen“, nannte der Vereinsvorsitzende Uwe Schneider Gründe, warum er sich keine Sorgen mache. Doch manchmal sind es die Nerven, die trotz aller Übung einen Streich spielen. Doch hier zeigte sich Don Turin ­einsichtig: Er ließ einen zweiten Anlauf zu. So konnte dann letztendlich jeder Prüfling seinen angestrebten Kyu-Grad erreichen.

Den weißen gegen den gelben Gurt tauschen Isabella Armbruster, Robert Eichhorn, Laura Ierardi, Tara Jozic, Linus Kaltenbach, Nikita Reznikov, Benjamin Schlegel, Samira Winterstein und Raul Winthab. Die Prüfung zum siebten Kyu (Orangegurt) schafften Cedrik Burger, Daniel Dorschak, Julian Hettich, Jannis Luik und Marcel Spinner. Den sechsten Kyu (Grüngurt) erreichten Alisa Hock und Paula Schwer sowie den fünften Kyu-Grad mit dem blauen Gurt darf sich ab sofort Lukas Steblaj umbinden.