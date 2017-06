144 Schüler erkunden den Europapark

Die Unterstufe des Triberger Schwarzwald-Gymnasiums genießt einen Tag im Europapark, während Schüler der Jahrgangsstufe zwölf in ihren mündlichen Abiturprüfungen schwitzen. Grund ist, dass im Schulhaus für die Zeit der Prüfungen Ruhe herrschen soll. In diesem Jahr nahmen 144 Schüler das Angebot an. Bei bestem Wetter ging es mit drei Bussen in Richtung Rust. Dort durfte der Park in Dreiergruppen auf eigene Faust erkundet werden. Trotz großem Andrang an den Bahnen, kamen alle Schüler auf ihre Kosten, wer es lieber gemütlich mochte, flanierte durch den Park. Bild: Schule