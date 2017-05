Gremmelsbach 100 Jahre nach Fatima  Gläubige zieht es in Gremmelsbacher Kapelle

1917 war die berühmte Marienerscheinung in Portugal. Jetzt gab es eine Messe im oberen Leutschenbach und eine Feierstunde im Berghof.

Ein besonderes Jubiläum galt es am Samstag in der Fatimakapelle im oberen Leutschenbach zu feiern. Das Patrozinium der Kapelle war zu begehen, eigentlich wie jedes Jahr, doch jetzt sind es 100 Jahre seit der ersten Marienerscheinung in Fatima in Portugal.

So reihten sich bei strahlendem Maiwetter wie zeitgleich in Fatima auch die Marienverehrer in die Schar der halben Million Pilger ein, wo Papst Franziskus zwei der drei Seherkinder (Francesco und Jacinta) heiligsprach. Lucias Heiligsprechung (drittes Seherkind) wird im Vatikan noch geprüft.

Etwa 60 Besucher, mehr als erwartet, waren zur 1971 von der Familie Duffner erbauten Kapelle gekommen: Leutchenbacher Nachbarn ohnehin, Gremmelsbacher, Nußbacher, Triberger und Gäste aus größerer Entfernung. Vor Beginn stimmte das Glöcklein, von außen nicht sichtbar, die Gläubigen zur Andacht, die Klaus-Dieter Sembach leitete. Nach der Begrüßung wurde das Lied: „Sagt an, wer ist doch diese…!“ gesungen. Vier Kinder – Ramona, Julia, Vitoria, Christian – trugen Fürbitten in den Anliegen der Christen vor.

Die weiteren Lieder waren stimmungsvolle Marienlieder (Rosenkranzkönigin, Maria, breit den Mantel aus …), die mit Begeisterung in Maiandachten wie auch jetzt gesungen wurden; begleitet von Trompete (Bernd Kienzler) und Saxofon (Gisela Dotter). Im Wechsel (Kornelia Kammerer – Gemeinde) wurde ein Marienlob gesprochen.

Aufmerksame Zuhörer hatte Diakon Sembach bei seiner Ansprache. Er legte die Worte der ersten Marienerscheinung am 13. Mai im Tal der Iria in Portugal aus, die Frage an die Kinder: „Wollt ihr euch Gott schenken?“ Ihre Antwort: „Ja, wir wollen es.“ Die Konsequenzen dieses Versprechens, im Grunde die Berufung jedes Christen, verändern das gesamte Leben.

Heißt es doch nichts Geringeres als den Weg der Liebe und der Versöhnung gehen, aber auch den Weg des Kreuzes.

Das Leid erhält dann einen Sinn, wenn es als Buße und Sühne für die Sünden der Mitmenschen verstanden und getragen wird, im Gedanken an die Menschen, die sich Gott verschließen. So haben es die drei Seherkinder getan.

Bei schönem Frühlingswetter verweilten die Besucher bei Sekt und Gebäck auf dem Vorplatz in gemütlichem Gespräch, sie waren zum Ausklang ins Gasthaus Berghof eingeladen.

Wallfahrtsort

Fatima, ursprünglich arabischer Herkunft, Name einer Tochter Mohammeds, ist nach Lourdes der größte Wallfahrtsort Europas. Von Mai bis Oktober 1917 gab es hier sieben Marienerscheinungen. Da diese nicht geheim blieben, kamen Tausende Gläubige zur letzten Erscheinung, wo sich das Sonnenwunder ereignete. Die Anwesenden, Zehntausende, sahen die Sonne sich drehen. 1919 wurde eine Kapelle am Erscheinungsort gebaut, 1928 eine Kirche oberhalb des Tals, 1930 wurde die Verehrung Unserer Lieben Frau von Fatima kirchlich offiziell erlaubt. 2007 wurde die Basilika der Heiligen Dreifaltigkeit gebaut. Jedes Jahr kommen mehrere Millionen Pilger. Auch Päpste, nach Johanens Paul II. und Benedikt XVI. zum 100. Jahrestag auch Papst Franziskus, der mit einer Million Wallfahrer bei Sonnenschein eine Messe feierte.