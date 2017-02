Titisee-Neustadt Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B 31

Noch unklar ist die genaue Ursache eines Auffahrunfalls, bei dem am Dienstag zwei Menschen auf der Bundesstraße 31 bei Titisee verletzt wurden.

Es war gegen 18 Uhr, als nach bislang vorliegenden Informationen ein Mercedes aus dem Landkreis Friedrichshafen auf der Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Freiburg unterwegs war. Auf Höhe des Alten Schulhauses bei Titisee wurde der mit einer Person besetzte Mercedes dann in einen Auffahrunfall verwickelt.Noch ist nicht abschließend geklärt, ob der Mercedesfahrer einfach angehalten hat, oder ob er sein Fahrzeug gar verbotenerweise auf der Bundesstraße wenden wollte. Der Fahrer eines Mercedes aus dem Kreis Emmendingen, der den anderen Wagen überholen wollte, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Heck des Friedrichshafener Mercedes auf.Der Insasse des unfallverursachenden Mercedes und der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurden durch den Aufprall verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Durch die Wucht des Aufpralls bildete sich an der Unfallstelle ein Trümmerfeld. Eines der beiden Unfallfahrzeuge blieb mitten auf der Bundesstraße stehen, der andere Wagen wurde an den Fahrbahnrand geschleudert. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und der Bergung der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen wurde die B 31 in diesem Bereich zeitweise gesperrt, so dass sich Staus bildeten.