Titisee-Neustadt Volkshochschule Hochschwarzwald feiert 70-Jähriges

Über 500 Kurse bereichern Bildungsangebot. Neues Programm undein Gewinnspiel locken.

Was wäre der lernwillige Hochschwarzwälder ohne das Bildungsangebot der Volkshochschule? Am 21. Oktober feiert das beliebte Bildungsinstitut seinen Gründungstag und sein 70-jähriges Bestehen. „Weit über 150 000 Kursbesucher in 70 Jahren sind eine stolze Zahl“, freute sich Geschäftsführerin Karin Hausmann mit ihrem Team bei der Vorstellung des neuen Herbst/Winter-Programms 2016. Der runde Geburtstag steht unter dem vielversprechenden Motto „Begegnung, Vielfalt, Lebendigkeit“. Schlagworte, die sich im aktuellen VHS-Programm widerspiegeln.

70 Jahre VHS: Grund genug, diesen Geburtstag mit allen Dozenten und VHS-Besuchern zu feiern. Dazu haben die VHS und ihr Team besonders interessante Angebote ausgearbeitet. Beispielsweise können VHS-Besucher beim VHS-Gewinnspiel ihren Kursbesuch gewinnen. Allerdings ist ein wenig Kreativität gefragt. Bis zum 21. Oktober können die Besucher den Satz „Ich gehe gern zur VHS, weil....“ vervollständigen, informierte Hausmann. „Wir wollen wissen, was den VHS-Fans an unseren Angeboten gefällt und warum sie an unseren Kursen teilnehmen“, unterstrich sie. „Damit können wir auch besser auf die Kurswünsche der Hochschwarzwälder eingehen“, verdeutlichte die VHS-Geschäftsführerin den Sinn dieser Aktion. Um das 70-Jährige würdig zu feiern, gibt es am 16. September um 19 Uhr im Münstersaal in Titisee-Neustadt ein Semesteropening mit Filmvorführung über die Geschichte der VHS und ihre Arbeit. Daneben wird in Bonndorf eine große Kunstausstellung vorbereitet.

Grund genug, diesen Geburtstag mit allen Dozenten und VHS-Besuchern zu feiern. Dazu haben die VHS und ihr Team besonders interessante Angebote ausgearbeitet. Beispielsweise können VHS-Besucher beim VHS-Gewinnspiel ihren Kursbesuch gewinnen. Allerdings ist ein wenig Kreativität gefragt. Bis zum 21. Oktober können die Besucher den Satz „Ich gehe gern zur VHS, weil....“ vervollständigen, informierte Hausmann. „Wir wollen wissen, was den VHS-Fans an unseren Angeboten gefällt und warum sie an unseren Kursen teilnehmen“, unterstrich sie. „Damit können wir auch besser auf die Kurswünsche der Hochschwarzwälder eingehen“, verdeutlichte die VHS-Geschäftsführerin den Sinn dieser Aktion. Um das 70-Jährige würdig zu feiern, gibt es am 16. September um 19 Uhr im Münstersaal in Titisee-Neustadt ein Semesteropening mit Filmvorführung über die Geschichte der VHS und ihre Arbeit. Daneben wird in Bonndorf eine große Kunstausstellung vorbereitet. Neues Programm: Das neue Herbst/Winter-Angebot umfasst über 500 Kurse und Vorträge. „Die Nachfrage ist nach wie vor gut und wir wachsen jährlich um zehn Prozent“, erklärte Hausmann. Das Interesse bezeugen über 5000 Kursteilnehmer im Sommersemester.

Das neue Herbst/Winter-Angebot umfasst über 500 Kurse und Vorträge. „Die Nachfrage ist nach wie vor gut und wir wachsen jährlich um zehn Prozent“, erklärte Hausmann. Das Interesse bezeugen über 5000 Kursteilnehmer im Sommersemester. Schwerpunkt Sprache: Sprachen sind wichtig, um in der Welt zu Hause zu sein. Außerdem geht die VHS damit auf das große Schwerpunktthema Integration ein. Groß ist das Angebot mit elf Sprachkursen und Dozenten aus zehn Ländern, darunter auch Chinesisch in Titisee-Neustadt und Bonndorf. Bei „Walk und Talk“ erwartet die Teilnehmer ein bewegter Unterricht der anderen Art. Bei einem Stadtrundgang wird Bräunlingen erkundet und dabei der englische Wortschatz erweitert. Für alle Unentschlossenen bietet die VHS zum Semesterstart eine Sprachenberatung in Englisch, Italienisch und Französisch an. Angesichts der großen Nachfrage findet ab September jeden Donnerstag ab 15 Uhr eine Deutsch-Integrationskursberatung in der VHS-Geschäftsstelle statt.

Sprachen sind wichtig, um in der Welt zu Hause zu sein. Außerdem geht die VHS damit auf das große Schwerpunktthema Integration ein. Groß ist das Angebot mit elf Sprachkursen und Dozenten aus zehn Ländern, darunter auch Chinesisch in Titisee-Neustadt und Bonndorf. Bei „Walk und Talk“ erwartet die Teilnehmer ein bewegter Unterricht der anderen Art. Bei einem Stadtrundgang wird Bräunlingen erkundet und dabei der englische Wortschatz erweitert. Für alle Unentschlossenen bietet die VHS zum Semesterstart eine Sprachenberatung in Englisch, Italienisch und Französisch an. Angesichts der großen Nachfrage findet ab September jeden Donnerstag ab 15 Uhr eine Deutsch-Integrationskursberatung in der VHS-Geschäftsstelle statt. Berufliche Weiterbildung: Der Bereich Computer, Tablet und Smartphone ist aus dem modernen Kommunikationsalltag nicht mehr wegzudenken. Angeboten wird in 70 Kursen so ziemlich alles, vom Tablet-Kurs bis hin zu den beruflichen Zertifikatslehrgängen zur praxisorientierten Weiterbildung sowohl für Berufseinsteiger als auch für Berufstätige.

Der Bereich Computer, Tablet und Smartphone ist aus dem modernen Kommunikationsalltag nicht mehr wegzudenken. Angeboten wird in 70 Kursen so ziemlich alles, vom Tablet-Kurs bis hin zu den beruflichen Zertifikatslehrgängen zur praxisorientierten Weiterbildung sowohl für Berufseinsteiger als auch für Berufstätige. Naturpark-Akademie: In der Naturpark-Akademie und im regionalen Bereich ist ebenfalls wieder umfassendes Wissen über Kultur, Natur und Geschichte der Region zu erfahren. Abgeschlossen wird das Lernen mit dem Zertifikat Naturparkführer. Auf den Spuren von Mathias Faller bewegt sich die VHS auf einer Literaturwanderung. Auch Cego kann man wieder lernen und beim Kaffeerösten in Löffingen zuschauen.

In der Naturpark-Akademie und im regionalen Bereich ist ebenfalls wieder umfassendes Wissen über Kultur, Natur und Geschichte der Region zu erfahren. Abgeschlossen wird das Lernen mit dem Zertifikat Naturparkführer. Auf den Spuren von Mathias Faller bewegt sich die VHS auf einer Literaturwanderung. Auch Cego kann man wieder lernen und beim Kaffeerösten in Löffingen zuschauen. Fitness: Einen großen Raum nehmen die Gesundheits- und Aktivangebote ein. Außerdem zahlreiche Vortragsreihen über die verschiedensten Themen. Ganz neu ist das Angebot einer Zehnerkarte, die in Bonndorf und Titisee-Neustadt eine flexible Kursteilnahme ermöglicht.

Anmeldungen

Das neue VHS-Programm liegt frisch gedruckt in allen Rathäusern, Sparkassen, Banken, Tourist-Informationen sowie vielen Geschäften zur Mitnahme bereit. Außerdem findet sich auf der VHS-Homepage das gesamte Programm bequem zum Durchblättern. Anmeldungen unter der Telefonnummer 07651/13 63 oder unter E-Mail info@vhs-hochschwarzwald. (ker)

Informationen im Internet: