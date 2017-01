Titisee-Neustadt Vierjähriger fährt mit Bob durch geschlossene Glastüre

Kurioser Winterunfall in Titisee-Neustadt: Ein vierjähriger Junge ist mit seinem Bob durch eine geschlossene Terassentüre gefahren. Das Glas zersplitterte, der Junge blieb unverletzt.

Der ungewöhnliche Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben vom Montag bereits am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Schützenstraße in Neustadt. Der vierjährige Junge konnte beim Schlittenfahren nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Lenkbob durch eine geschlossene Terrassentüre. Die Doppelverglasung der Türe zersplitterte vollständig und der Schlitten kam erst im Wohnzimmer vor dem Sofa zum Stehen. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wegen der Schadensregulierung kam es zu zivilrechtlichen Streitigkeiten, die von der hinzugerufenen Polizei geregelt werden konnten.