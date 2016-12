Titisee-Neustadt Spülmaschinenbrand: Rauchmelder verhindern Schlimmeres

Erneut hat sich in Titisee-Neustadt gezeigt, dass Rauchmelder Leben retten und Schlimmeres verhindern können: Die kleinen elektronischen Lebensretter haben in der Nacht zum Freitag Bewohner eines Hauses geweckt, nachdem eine Spülmaschine in Brand geraten war.

Gegen 2 Uhr in der Nacht war in einem Mehrfamilienhaus in Titisee eine Spülmaschine in Brand geraten, durch die Rauchentwicklung lösten prompt die Rauchmelder in dem Gebäude aus. Die Bewohner schreckten aus dem Schlaf hoch und konnten sich so in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung aus den Fenstern zu sehen. Mit einem Schnellangriffstrupp drangen Feuerwehrleute unter Atemschutz rasch zu dem Brandherd vor. Schnell konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem das Feuerwehr gelöscht war, wurde die Spülmaschine ausgebaut und ins Freie gebracht. Das Gebäude wurde druckbelüftet und vom Rauch befreit.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Neustadt und Titisee mit 51 Feuerwehrkameraden und neun Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit dem DRK-Ortsverein . Der Stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz verschaffte sich vor Ort ein Bild der Lage und unterstrich im Gespräch mit dieser Zeitung erneut die lebensrettende Bedeutung von den mittlerweile gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmeldern in Gebäuden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, wobei vieles darauf hindeutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat.