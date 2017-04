Titisee-Neustadt Sparkasse Hochschwarzwald trotzt niedrigen Zinsen

Bilanzsumme sinkt auf 1,085 Milliarden Euro. Keine Gebühren für Geldabhebungen geplant.

Die Konjunkturlage im Hochschwarzwald bewegt sich auf hohem Niveau. „Den heimischen Betrieben und Firmen geht es sehr gut“, untermauert der Vorstand bei der Sparkasse Hochschwarzwald die Situation im Geschäftsjahr 2016. Vorstandsvorsitzender Jochen Brachs bestätigte seiner Bank ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr trotz einer immer noch andauernden Niedrigzinslage und einem hohen Regulierungsaufwand. Die Tourismusbranche und die Unternehmen investieren und modernisieren ständig. Ähnlich sieht es bei den Häuslebauern aus, die Kredite benötigen. „Die Kredite sind die große Stütze und eine sichere Säule unseres regionalen Geldinstituts“, informierte Brachs. Die gute Kreditsituation wirkte sich in der Bilanz mit einem ansehnlichen Plus von 5,5 Prozent bei einer Kreditsumme von 719 Millionen Euro aus. Der Jahresüberschuss liegt ähnlich wie im Jahr 2015 bei 900 000 Euro und die Eigenkapitalqoute ist von 13,3 Prozent auf 14,1 Prozent gestiegen, was laut Brachs zu einer deutlichen Stärkung der Reserven führt. “Wir haben schon jetzt die Anforderungen der Bankenaufsicht für Basel 3 erfüllt“, freute sich Brachs.

Die Bilanzsumme 2016 liegt mit 1,085 Milliarden Euro und einem Minus von 1,5 Prozent leicht unter dem Vorjahresergebnis. Für Brachs noch nicht das Ende dieser Entwicklung, was er nach wie vor als große Herausforderung sieht. Wohl nichts ausrichten kann auch die Sparkasse beim Rückgang der Kundeneinlagen auf 734 Millionen Euro und einem Minus von 3,4 Prozent. „Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank macht uns nach wie vor das Leben schwer“, bedauerte Brachs. Gesunken um sechs Prozent ist auch der Zinsüberschuss, der bei 20,4 Millionen Euro lag. Als Grund nannte der Sparkassenvorstand die schlechten Niedrigzinsen, die Kunden auf den Erwerb von Wertpapieren umsteigen lassen. Die Kunden schließen auch wieder Bausparverträge ab und die Vermittlung von Immobilien bewegt sich weiter im Aufwärtstrend. Dennoch sind Immobilien im Dreisamtal immer noch Mangelware. „Dort könnten wir noch mehr Wohnungen brauchen“, meinte Brachs. Die Bemühungen der Sparkasse in diesen Bereichen zeigte das gewaltiges Plus von 10,3 Prozent beim Provisionsüberschuss, der mit 6,4 Millionen Euro in der Bilanz heraussticht. Ein weiterer Grund für den Provisionsüberschuss seien auch die Giroerträge, für die die Gebühren zum 1. Januar 2016 erhöht wurden, so Vorstand Michael Frech. Er versicherte, dass die Sparkasse aber auf keinen Fall Gebühren für Geldabhebungen einführen werde.

Die große Präsenz Internet und Digitalisierung hat auch bei der Sparkasse Gewicht. Bereits mehr als zwei Drittel der Unternehmen und mehr als die Hälfte der Privatkunden benutzen schon jetzt ein Online-Konto. Der Sparkassenkunde ist modern. Mehr als 3300 Kunden verfügen über eine Sparkassen-App. „Paydirekt“, heißt das Onlinebezahlverfahren der Sparkasse und mit KWITT bewegt sich die Sparkasse auch auf dem ziemlich neuen Podium des „Handy zu Handy-Bezahlverfahrens“. Außerdem verspricht die Sparkasse, eine hundertprozentige Datensicherheit, weil alles über deutsche Server laufe.

Auch in diesen schwierigen Zeiten können die 28 600 Kunden der Sparkasse Hochschwarzwald, zu der auch die Sparkasse Kirchzarten gehört, weiterhin in den zwei Haupt- und 13 Geschäftsstellen sowie in drei Selbstbedienungsstellen ihre Bankgeschäfte erledigen. Profitiert hat die Sparkasse auch von der Schließung der Deutschen Bank Filialen in Neustadt und Titisee. „Es sind einige Kunden zu uns gekommen“, meinte Brachs. Um 6,1 Prozent reduziert werden konnte der Verwaltungsaufwand, der sich bei 17 Millionen Euro einpendelte.

Sparkasse in Zahlen

Die Bank beschäftigt jetzt 218 Mitarbeiter (2016: 232). Fünf Auszubildende als Bankkaufmann hat die Sparkasse eingestellt. 2017 kommen fünf neue Azubis dazu. Darunter ein Syrer, der mit seinen Sprachkenntnissen bei der Betreuung von Flüchtlingen helfen kann. „Wir rechnen für 2017, mit einem soliden, wenn auch leicht rückläufigem Geschäftsergebnis, wofür die gute Konjunktur und eine weitere hohe Nachfrage nach Krediten sorgen werden“, so die Sparkassenvorstände. (ker)