Titisee-Neustadt Schwerer Unfall Nähe Titisee: PKW stürzt Böschung hinab

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Höhe Titisee ein schwerer Verkehrsunfall. Die Insassen des Wagens wurden schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der B31 in Höhe Titisee. Ein älteres Ehepaar war unterwegs in Richtung Freiburg, als es nach links von der Straße abkam, eine Wiese überquerte und sich anschließend eine Böschung neben einer Brücke hinab überschlug.Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen mussten vom Rettungsdienst schwerverletzt aus dem zerstörten Wagen befreit werden. Die Feuerwehr Hinterzarten sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.