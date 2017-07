Titisee-Neustadt Schanzen-Stürmer küren Weltmeister in Titisee-Neustadt

Premiere an der Hochfirstschanze: Erstmals werden in Titisee-Neustadt die offiziellen Red-Bull-400-Weltmeister gekürt.

Im Bergauf-Sprint muss am Samstag, 15. Juli, eine Distanz von 400 Metern mit 140 Höhenmetern und einer Steigung von bis zu 35 Grad überwunden werden. Gestartet wird in Volldistanz- und Staffel-Kategorien. Auch prominente Teilnehmer sind dabei: Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, der Sänger Andreas Bourani und Skibergsteiger Anton Palzer stellen sich der Herausforderung. Am Samstag verwandelt sich die Sportstätte zum dritten Mal in eine Sprintstrecke. Bis zu 1750 Teilnehmer aus rund 40 Nationen werden sich dem außergewöhnlichen Lauf stellen und die Schanze in Gegenrichtung erstürmen. Der Bergsprint beginnt am Auslauf, verläuft über den K-Punkt hinauf auf den Schanzentisch und endet am eigentlichen Startpunkt. Erstmals wird beim Red Bull 400 in diesem Jahr ein Weltmeistertitel vergeben. Gestartet wird in den Volldistanz-Wertungen der Frauen und Männer und in der 4x100-Meter-Staffel (Männer, Mixed und Firefighters). Prominente Starter haben sich für das Rennen an der Hochfirstschanze angekündigt: Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, Skibergsteiger Anton Palzer und der Sänger Andreas Bourani sind bei der Weltmeisterschaft in Titisee-Neustadt dabei. Der Schanzenrekord wurde im vergangenen Jahr von Ahmet Arslan, dem mehrfachen Europameister im Berglauf, aufgestellt. Er erreichte das Ziel nach 3:40 Minuten. Auch in diesem Jahr tritt der Titelverteidiger im Hochschwarzwald an: „Ich möchte gerne der erste Red-Bull-400-Weltmeister werden. Ich werde um den Titel kämpfen. Meiner Meinung nach ist Titisee-Neustadt der perfekte Ort für die Weltmeisterschaft. Im vergangenen Jahr haben meine Freundin und ich am Rennen teilgenommen und gemeinsam gewonnen. Die Atmosphäre war unglaublich. Ich hoffe, dieses Jahr werden wir beide den Titel gewinnen.“ Im siebten Jahr des Red Bull 400 werden insgesamt 14 Rennen in Europa, Asien und Nordamerika ausgetragen. Für Zuschauer ist der Eintritt an der Hochfirstschanze frei.

Informationen im Internet: