Titisee-Neustadt Rettungsaktion am Titisee: Garibaldi sucht seine Retterin

Dem beherzten Eingreifen einer mutigen Frau verdankt ein Mischlingshund sein Leben: Er brach in das Eis des Titisees ein. Die unbekannte Tierfreundin zögerte keinen Augenblick und rettete den Hund. Sein Frauchen sucht jetzt die Lebensretterin ihres Garibaldi, um der couragierten Frau danken zu können.

Begleitet von Freunden, war Barbara Vogel aus Hinterzarten mit ihrem Labradormischling Garibaldi in Titisee am Sonntagnachmittag am Ufer des Sees unterwegs. Beim Spaziergang wagte sich der 14-jährige Garibaldi in einem unbeobachteten Moment auf das Eis im Uferbereich. Doch das Eis hat ihn nicht mehr tragen können, so dass der schwarze Hund plötzlich eingebrach. "Garibaldi kann zwar schwimmen, aber zwischen den Eisschollen war es ihm unmöglich, das Ufer zu erreichen", erzählt Barbara Vogel. Doch der Labradormischling hatte Glück im Unglück: Eine Familie mit Kind und einem Collie-Mischlingshund befand sich ganz in der Nähe und sah seine Hilflosigkeit. "Die beherzte Frau – zum Glück wusste sie, dass an dieser Stelle das Wasser nicht sehr tief ist – zog ihre Stiefel und Socken aus und sprang die Böschung hinab in´s eisige Wasser", schildert Vogel. Die Retterin packte Garibaldi und zog ihn an das Ufer. Mit vielen helfenden Händen wurde der Hund die Böschung teils hinaufgezogen, teils hinaufgeschoben. Pitschnass waren Garibaldi und seine Retterin. "Er hat dieses ungewollte Bad glücklicherweise gut überstanden", sagt Barbara Vogel, die hofft, dass auch die unbekannte Frau ihren selbstlosen Einsatz gut überstanden hat. Denn vor lauter Aufregung vergaß sie, die Retterin ihres Hundes nach ihrem Namen zu fragen. "Den wüsste ich gerne, weil ich mich bei ihr und ihrer Familie herzlich bedanken möchte", erklärt Barbara Vogel, die sich freuen würde, wenn sich die Retterin bei ihr unter der Telefonnummer 07652/982 53 22 melden würde.