Titisee-Neustadt Prügeleien im Alkoholdunst

Stark benebelt von Alkohol ist ein 38-Jähriger in Titisee-Neustadt nachts aggressiv geworden und hat andere, ebenfalls bertrunkene Männer attackiert und zum Teil leicht verletzt.

In der Nacht auf Karfreitag griff zwischen drei und vier Uhr ein 38 Jahre alter, stark betrunkener Mann zunächst in und danach auch außerhalb einer Gaststätte weitere Männern an. Im Lokal zog er laut Polizei einen 33-jährigen Gast an den Haaren. Als ein anderer Gast (34) schlichten wollte, wurde er vom Aggressor ins Gesicht geschlagen, wobei die Brille des Schlichters zu Bruch ging. Der Störenfried wurde des Lokals verwiesen. Zwei Bekannte des zuvor geschlagenen jungen Mannes (25 und 27 Jahre alt) wollten den Aggressor vor dem Lokal festhalten, bis die Polizei eintraf. Währenddessen wurde dem 27-Jährigen ein Schlüsselbund ins Gesicht geschlagen, worauf dieser eine Platzwunde erlitt. Der 25-Jährige trat dem Schläger daraufhin in den Rücken, worauf dieser an einem leichten Abhang am Straßenrand stürzte. Da er über starke Rückenschmerzen klagte, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich sichtbare Verletzungen wurden bei ihm jedoch nicht festgestellt. Die 27 und 33 Jahre alten Geschädigten wurden insgesamt leicht verletzt. Neben dem stark betrunkenen Verursacher waren die anderen Beteiligten der Auseinandersetzung ebenfalls merklich alkoholisiert. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hinterzarten unter Telefon 07652/917 70 zu melden.