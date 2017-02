Löffingen Premiere für Gerüsttag in Titisee-Neustadt

Premiere für Gerüsttag in Titisee-Neustadt

Immer wieder passieren schwerste Unfälle mit und auf Gerüsten. Der korrekte Umgang mit dem auf Baustellen unverzichtbaren Gerüst, Unfallverhütung und Arbeitsschutz, aber auch neueste Trends im Bereich Gerüstbau, standen im Mittelpunkt des ersten Gerüsttags der Hans-Thoma-Gewerbeschule in Neustadt, an dem sich zahlreiche Auszubildende und Handwerker des Baugewerbes informieren konnten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Löffinger Gewerbelehrer Kuno Schlatter stellte den Kontakt zur Weißenhorner Firma Peri Schalungstechnik her, um diese in Kooperation mit den Bauinnungen und der Baustoffhandlung Stark aus Döggingen an die Schule zu holen.

„Rationelles Bauen ist die Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen im Rohbau- und Ausbaugewerbe. Dabei dürfen allerdings die Sicherheit und der Arbeitsschutz für die Beschäftigten nicht zu kurz kommen“, erklärt Oberstudienrat Kuno Schlatter. Dies gilt vor allem auch für das Gerüst. Ohne Gerüst kann kein Gebäude gebaut, umgebaut oder renoviert werden. Nicht nur die Bau-Berufsgenossenschaft setzt deshalb auf die Aktion „Absichern statt abstürzen“, auch die Schule legt großen Wert darauf, den Auszubildenden die Bedeutung von Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten von Beginn der Lehrzeit bis zum Ausscheiden aus dem Arbeitsleben nahe zu bringen.

„Dieses große Anliegen unterstreicht der Gerüsttag“, erklärte der stellvertretende Schulleiter Roland Kain bei der Eröffnung des Informationstags. Das Interesse in der Bauklasse war groß, aber auch 40 Ausbilder, Handwerksmeister und Vorarbeiter waren zu diesem Gerüsttag gekommen, darunter auch Obermeister Karl Schubnell von der Baugewerksinnung Neustadt und Markus Hog von der Zimmerei-Innung. Die Möglichkeit, sich von einem Hersteller für Schalungstechnik die neueste Technik vorstellen zu lassen, nutzten zahlreiche interessierte Maurer, Gipser und Maler. Die Fachberater Markus Burger, Josef Lechner und Ralph Raggl boten nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. So wurden bereits im Vorfeld zwei Gerüste aufgebaut, die neu auf dem Markt sind und viele Innovationen bieten.

Dass das sichere Arbeiten gerade auf und mit dem Gerüst bei den Firmen und Beschäftigten einen großen Stellenwert hat, wurde bei den zahlreichen Vorträgen immer wieder betont. "Trotzdem kommt es immer wieder zu schwersten Unfällen", unterstrich Vertriebsleiter Ralf Raggl. Gerade deshalb sei es eine zentrale Aufgabe der Gerüsthersteller, aber auch der Gerüstnutzer, alles dafür zu tun, um Unfälle zu vermeiden. "Die Gesetzesforderungen sind zwar vorhanden, werden aber nicht immer umgesetzt, vor allem sind hier der Preis- und Zeitdruck schuld", erklärte der Experte.



Neue Trends

Die Firma Peri aus Weißenhorn hat ein Baugerüst entwickelt, welches zügig im Aufstellen mit relativ wenigen Bauteilen die Unfallgefahr verringert. Durch eine intelligente Rahmenkonstruktion wird beim Aufbau das Seitengeländer schon für das nächste Stockwerk aufgebaut. Das neue System sieht auch das Andocken der außenliegenden Treppen vor, zumal hier der Leiterneinsatz verboten ist.