Titisee-Neustadt Pferde gehen mit Kutsche durch

Noch einmal glimpflich ging ein Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche in Titisee-Neustadt ab: Die Tiere gingen mit der unbesetzten Kutsche durch, die dabei umkippte. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei am Montag informierte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag kurz vor 15 Uhr in Titisee. Beim Bahnhof scheute eines der beiden eingespannten Pferde. Beide Pferde gingen dann mit der unbesetzten Kutsche durch und rannten in Richtung Strandbadstraße. Als sie nach links in die Seestraße abbogen, kippte die Kutsche zur Seite und brachte die Tiere zum Stehen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden an der Kutsche wird von der Polizei auf rund 200 Euro geschätzt.