Titisee-Neustadt Nächtliche Dieseldiebe auch im Hochschwarzwald aktiv

Die Bundesstraße 31 zwischen Geisingen und Titisee-Neustadt scheint zum Jagdgebiet dreister Dieseldiebe zu werden: Sie schlauchen aus den an Parkplätzen neben der B31 geparkten Lastern Diesel ab, während die Fahrer schlafen.

Innerhalb weniger Tage ereignete sich der zweite nächtliche Diebstahl bei Neustadt. Aus einem auf dem Parkplatz "Grafenwäldele" abgestellten Laster wurde in der Nacht zum Montag Diesel im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Während der Tat schlief der Fahrer in seiner Fahrerkabine. Er konnte nicht verhindern, dass beide Tanks an seinem Laster aufgebrochen und geleert wurden. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/93360, zu melden. In den letzten Tagen wurde ebenfalls an Parkplätzen unterhalb des Wartenbergs an der B31 bei Geisingen Diesel nachts aus Lastern abgeschlaucht, während die Fahrer ebenfalls schliefen.