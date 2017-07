Löffingen Nacht in Weiß und Bodypainting Festival locken

Mit Red Bull Schanzenlauf an Hochfirstschanze bietet Titisee-Neustadt gleich drei hochkarätige Veranstaltungen an einem Tag

In Festlaune präsentiert sich am kommenden Samstag, 16. Juli, die Stadt Titisee-Neustadt. Während in Titisee die Nacht in Weiß – die Besucher sollten auch in Weiß gekleidet sein – mit dem Bodypaninting Festival für Furore sorgen wird, geht es in Neustadt um den Red-Bull Schanzenlauf an der Hochfirstschanze.

Der Höhepunkt dürfte das vierte Bodypainting Festival sein, welches mit einem breiten Rahmenprogramm und imposanten Feuerwerk präsentiert wird. Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Bodypainterin Pia Wehrle aus Friedenweiler gleich zehn Künstler gewinnen können, welche die Models unter dem diesjährigen Titel "Vier Jahreszeiten" präsentieren. Ab 12 Uhr werden die Künstler mit Pinsel und Farbe die Menschen in lebendige Kunstwerken verwandeln, ab 13 Uhr können die Besucher in der Schwarzwaldgalerie im Maritim Hotel einen Blick auf die Arbeit werfen, um 18 Uhr erfolgt die Präsentation auf der Seebühne, um 18.30 Uhr die Bewertung und um 19 Uhr die Prämierung.

Musikalisch ist ebenfalls eine bunte Vielfalt geboten. Ab 17 Uhr spielen die bekannte Cover-Band "Diva" und "The Gypsys" abwechselnd an der Seebühne. Für Stimmung auf dem Schweizer Parkplatz sorgen "DJ Base T" und die Tanzgruppe Styles aus Lörrach. An der Seepromenade sind das Stelzen-Duo Luzi und Fee", Clwon Anja und das Kucky-Team anzutreffen.

Um 20 Uhr findet auf der Seebühne die Siegerehrung des Schanzenlaufs Red Bull 400 statt, welcher ebenfalls am Samstag an der Hochfirstschanze für Begeisterung sorgen wird. Um 21 Uhr werden die Fallschirmspringer mit einem Show-Zielsprung erwartet und um 22.50 Uhr sorgt ein prächtiges Musikfeuerwerk für Stimmung pur. Die örtlichen Vereine werden an der Seemeile bis 1 Uhr mit kulinarischen Genüssen aufwarten.

