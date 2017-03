Titisee-Neustadt Kreisgymnasium stellt in Titisee-Neustadt sein Bildungsangebot vor

Künftige Fünftklässler und Eltern können sich bei Tag der offenen Tür in Titisee-Neustadt umfassend informieren.

Eine große Resonanz fand der Tag der offenen Tür des Kreisgymnasiums in Titisee-Neustadt. "Es war vor allem eine Möglichkeit für die Viertklässler mit ihren Eltern das Kreisgymnasium kennen zu lernen", wie Direktorin Jutta Brecht erklärte. Informativ und interessant stellte die Bildungseinrichtung ihr gesamtes schulische Angebot und das pädagogische Konzept der Schule vor. Angefangen von der offenen Ganztagsschule, die Dank der Kooperation mit den Nachbarschulen ein umfangreiches Ganztagesprogramm bietet, neben den sportlich, musisch-künstlerischen und handwerklichen Arbeitsgemeinschaften bis hin zur Hausaufgabenhilfe, reichte das Informationsangebot. Bei den neuen Fünftklässlern des Kreisgymnasiums weckten auch das Sprachenprofil und die Besonderheit eines bilingualen Zugs großes Interesse. Dieser führt zur Verleihung des internationalen Abiturs.

Um den Fünftklässlern den Start am Kreisgymnasium zu erleichtern, stehen ältere Schüler als Paten zur Verfügung. In den Miniunterrichtseinheiten konnten die kommenden Fünftklässler in den Schnupperstunden ihre neue Schule erleben. In den Fremdsprachen oder den Naturwissenschaften präsentierten die Lehrer verschiedene Unterrichtsinhalte. Gut angenommen wurde auch der Rundgang durch das Gebäude und die Ausstellungen und attraktiven Vorführungen in den Fachräumen.

Die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften präsentierten sich ebenfalls und demonstrierten beeindruckend was im Orchester, der Theater-, Musik- oder in der Sport-AG möglich ist. Die Kooperation mit dem sinfonischen Orchester Hochschwarzwald oder dem Münsterchor oder Jugendmusikschule haben schon so manches Konzert oder Musical zustande gebracht. Der Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ untermauert die Förderung zusammen mit den Sportvereinen. Nicht zu vergessen die Sozial- und Methodenkompetenz, die Streitschlichter, Schülermentoren oder die Schulsanitäter, welche das Angebot abrunden.