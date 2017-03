Titisee-Neustadt Kreisgymnasium in Titisee-Neustadt gefragter Informationspartner

Schüler können sich bei Berufsbörse informieren. Gymnasial- und Grundschullehrer tauschen sich aus.

Mit gleich zwei informativen Veranstaltungen innerhalb kurzer Zeit stellte das Kreisgymnasium sich und seine Arbeit Interessierten vor. Bei der Berufsbörse erkundeten Schüler in persönlichen Gesprächen ihre Wunschberufe. Das Interesse an Polizei und Bundeswehr als mögliche Arbeitgeber war besonders groß, aber auch Informatik, Physiotherapie, Physik oder Ergotherapie waren gefragte Berufsfelder. Die Wünsche hatten die Schüler der Klassen neun, zehn und der Kursstufe einige Wochen zuvor äußern können. Ein engagiertes Elternteam hatte die Organisation in die Hand genommen und – soweit möglich – Referenten zu über 40 gewünschten Berufen organisiert. In den persönlichen Gesprächen konnten viele Fragen beantwortet, Vorstellungen bestätigt und vielleicht auch Vorurteile abgebaut werden. Dass Eltern und ehemalige Schüler unter den Referenten waren, unterstrich die persönliche Atmosphäre. Viele Schüler auch von benachbarten und umliegenden Schulen hatten das Angebot wahrgenommen, sodass Organisatoren und Referenten mit dem Besuch zufrieden waren.

Beim diesjährigen Kooperationstreffen lernten sich Grundschullehrer und Lehrer des Kreisgymnasiums gegenseitig kennen und tauschten sich aus. Was wird am Gymnasium von den Schülern erwartet? Welche Inhalte, Arbeitsweisen und Methoden bringen sie aus der Grundschule mit, welche Abläufe sind sie gewohnt? Die Diskussion zwischen den Klassen- und Fachlehrern der fünften Klassen und den Grundschulkollegen ermöglicht ein besseres gegenseitiges Verständnis und einen Einblick in die Arbeit der jeweils anderen. Zusammen mit Informationen über Veränderungen und Neuerungen wird so eine Grundlage gelegt, um den Übergang der Kinder auf das Gymnasium möglichst gut zu gestalten und fachliche, methodische und soziale Kompetenzen vom Ende der vierten Klasse mit denen zu Beginn der fünften Klasse zu verzahnen.

„Die diesjährigen Fünftklässler sind sehr gut am Kreisgymnasium angekommen“, stellte neben den Fachlehrern auch Susanne Fuchs fest, die als Koordinatorin der Orientierungsstufe die Diskussion leitete.