Titisee-Neustadt Kind bei Motorrollerunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein sechsjähriges Mädchen bei einem Motorrollerunfall zu. Das Kind saß als Sozia auf dem Roller, als das Zweirad mit einem Auto kollidierte.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag ereignete sich der Unfall bereits am Montag. Gegen 15.30 Uhr, befuhr laut Polizei ein Rollerfahrer einen Fußweg, welcher den Erlenweg in Titisee überquert. Beim Queren des Erlenwegs übersah der Fahrer des Rollers ein von rechts kommendes Auto. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die sechsjährige Sozia des Rollferfahrers, die einen Schutzhelm getragen hatte, schwer verletzt. Das Mächen wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in eine Klinik gebracht.