Titisee-Neustadt Kaminbrand fordert Feuerwehr in Titisee-Neustadt

Aufregung im Gebiet Bildstöckle in Titisee-Neustadt: Dort kam es am Dienstagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein Kaminbrand war die Ursache, verletzt wurde niemand.

Starker, dunkler Rauch quoll aus dem Kamin eines Hauses im Bildstöckle, als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Die Drehleiter wurde schnell in Stellung gebracht, die Feuerwehrleute konnten so den Kamin von oben begutachten. Ein Deckel, der den Kamin vor eindringendem Wasser schützt, wurde dazu entfernt. Der Kamin wurde in allen Etagen des Gebäudes sorgfältig von den Wehrmännern kontrolliert. Ein hinzugezogener Schornsteinfeger beurteilte die Lage vor Ort und unterstütze die Feuerwehr bei ihrer Arbeit. Kaminbrände, insbesondere beim Verheizen von Holz, würden häufig dadurch entstehen, dass sich im Kamin so genannter Glanzruss bildet, erklärte der Experte. Dieser Ruß entstehe dadurch, dass ständig Teer- und Wasserdämpfe von den Rauchgasen ausgeschieden werden und diese sich an der Kamin-Innenwand, besonders an kälteren Oberflächen im Bereich des Dachbodens und am Kaminkopf, über längere Zeit niederschlagen und ansammeln. Funkenflug und Flammen aus dem Kamininneren können das Dach in Brand setzen, aber auch durch die Strahlungshitze des Kamins könne es im Wohnraum zu einem Brand kommen. Zur Absicherung der betroffenen Personen und der Feuerwehr wurde vorsorglich ein Rettungswagen an die Einsatzstelle beordert. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.