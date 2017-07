Titisee-Neustadt Holifestival am Fuß der Hochfirstschanze taucht alles in Farbe

Holifestival am Fuß der Hochfirstschanze taucht alles in Farbe

Buntes Spektakel am Fuß der Hochfirstschanze: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen zum Farbenspiel des Holifestivals in den Hochschwarzwald.

Der Himmel öffnete seine Schleusen, am Fuße der Hochfirstschanze regnete es dagegen beim Holifestival die unterschiedlichsten Farben, auf der Bühne sang Chartstürmerin Kerstin Ott in unwiderstehlichem Beat ihren Mega-Hit „Die immer lacht“. Danach entpuppte sie sich als Star zum Anfassen und stellte sich entlang der ersten Reihe einem Selfie nach dem anderen. Im Medienzentrum der Hochfirstschanze hatte das ehrenamtlich agierende Schanzenteam alles vorbereitet für den Empfang der Schlagerqueen und all der anderen Stargäste des „Festival of Colours“. Jedenfalls war das Holfestival in vollem Gang, und die Stimmung bombastisch. Mehrere renommierte DJ‘s garantierten auch am vierten Fest der Farben in Folge, dass die Stimmung über Stunden nicht abriss. Einmal mehr erfüllten die Tiefen der Hochfirstschanze alle Voraussetzungen für ein unbeschwertes Vergnügen auf dem Fest und dem Festivalgelände. Die Besucher waren zu Hunderten gekommen.

Wer sich in das Epizentrum des Farbenfestes begab, leuchtete in kürzester Zeit in den buntesten Farbschattierungen. Das farbige Pulver war dabei wie immer im Eintrittspreis inbegriffen und zudem während des Festivals direkt am Eingang erhältlich. Das farbenfrohe Fest verbreitet allerorts gute Stimmung, Feuerwehr und DRK hatten nur wenig zu tun.

Ausschlaggebend für den Erfolg war einmal die strukturierte Planung von Geschäftsführer Andreas Bächle und seinem Team der einheimischen Event GmbH. „Einfach geil“, fand Tanja Vitacca, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Festivalgelände wohnt. „Die gute Laune und die friedliche Stimmung sind einfach fantastisch.“ Die Donaueschingerin Gabi Kaltenbrunner stimmte ihr zu: „ Es lohnt sich dieses Ereignis mitzuerleben“, sprach sie von einem Alleinstellungsmerkmal für die Region. Gesundheitsbewusst zeigten sich auch zahlreiche Fans, die sich für mehrere Stunden unmittelbar vor der Festivalbühne aufhielten. Sie trugen Staubmasken oder Brillen, die vor Ort erhältlich waren. Die Gäste auf der Stehtribüne erlebten dieses Mal nicht die Landung der Skispringer, sondern eine bunte Mischung stimmungsvoller und gut gelaunter Menschen. Immer wieder hüllten bunte Farbsalven den Festplatz in eine farbenfrohe Staubwolke. Rhythmisch klang der Beat aus den Lautsprechern. Ein besonderes Happening für die Besucher war auch der Holi-Spielplatz, auf dem die Gäste ihre Geschicklichkeit testen konnten. Hochbetrieb verzeichneten auch Verpflegungsstände. Auch hat es Tradition, dass ein Automobilclub um Mitgliedschaften wirbt. Doch im Fokus blieb bis zum Schluss der Platz vor der Bühne. Auch wenn das Wetter nicht prickelnd war, steht einer fünften Ausgabe im kommenden Jahr nichts entgegen.

Das Festival

Das Holifestival hat seinen Ursprung in Asien und steht für eines der ältesten und farbenprächtigsten Feste in Indien. In Titisee-Neustadt ist es ein interessanter Mix aus Musik, Kunst und Showprogramm. Das eingesetzte, getestete und geprüfte Farbpulver gab es ausschließlich vor Ort zu kaufen. Es war in diversen Farben erhältlich und kam bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern am besten auf der weißen Kleidung zur Geltung. Organisator des Holi-Festivals in Titisee-Neustadt ist die einheimische Firma Bächle Event.

