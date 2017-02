Titisee-Neustadt Geld und Papiere sind nach Überfall weg

Zeugen eines Raubüberfalls sucht die Polizei in Titisee-Neustadt. Bereist am Samstag wurde dort ein Betrunkener überfallen. Die noch flüchtigen Täter erbeuteten Geld und Ausweispapiere.

Am Samstag, gegen 5 Uhr, meldete ein 22-Jähriger über Notruf, dass er an der Ecke Stalter-/Rudenberger Straße von zwei Männern, die er als Schwarzafrikaner beschrieb, mit einem Gegenstand niedergeschlagen und beraubt worden sei. Geldbörse, Papiere, EC-Karte und 20 Euro fehlen. Der Mann, der zur Tatzeit betrunken war, konnte zu den Tätern keine Angaben machen. Bei der Versorgung durch das DRK zeigte sich, dass die Platzwunde an der Stirn des 22-Jährigen schon 30 Minuten alt war. Möglicherweise war er zuvor bewusstlos. Er wurde in eine Klinik gebracht. Eine Fahndung im Stadtgebiet verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/93360, zu melden.