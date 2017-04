Titisee-Neustadt Führungswechsel in der Helios Klinik Titisee-Neustadt

Julian Schwaller übernimmt ab Mai die Geschäftsführung.

An der Spitze der Heliuos Klinik Titisee-Neustadt steht ein Wechsel bevor. Der bisherige Geschäftsführer Martin Große wird Ende April das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Die Nachfolge wird Julian Schwaller antreten. "Martin Große hat fast zwei Jahre lang die Geschicke der Titisee-Neustädter Klinik mitgeprägt und das Haus erfolgreich weiter entwickelt", informierte Kliniksprecherin Martina Bodenlos-Autenrieth. Julian Schwaller durchlief nach seinem Studium mit Schwerpunkt „Management in der Gesundheitswirtschaft“ das Helios Führungskräfteprogramm. Auf seinen Einsatz als Assistent der Regionalgeschäftsführung der damaligen Helios Region Bayern folgte im Juli 2015 die Einstellung als Klinikgeschäftsführer des Standorts Breisach. Künftig wird der gebürtige Bad Aiblinger beide Kliniken leiten. Der 29-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung in der Helios Klinik Titisee-Neustadt. "In den letzten Wochen hatte ich bereits die Möglichkeit das Haus und die Mitarbeiter näher kennen zu lernen. Ich bin beeindruckt von der allseitig positiven Grundeinstellung und habe mich gleich willkommen gefühlt“, so Schwaller. Stefan Eggstein, Ärztlicher Direktor, und Peter Müller, Pflegedirektor der Klinik in Titisee-Neustadt, begrüßen den neuen Klinikchef. „Julian Schwaller übernimmt ein gut aufgestelltes Haus. Auch in Zukunft steht die Helios Klinik Titisee-Neustadt für die medizinische Versorgung des Hochschwarzwalds. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und werden die Klinik gemeinsam weiterentwickeln“, so der Ärztliche Direktor Stefan Eggstein.