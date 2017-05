Friedenweiler/Titisee-Neustadt Führerscheine nach Rauschfahrten weg

Gleich zwei betrunkene Autofahrer müssen in nächster Zeit auf ihren Führerschein verzichten. Beide fielen der Polizei bei Kontrollen im Hochschwarzwald am Wochenende auf.

Am Samstag wurde von der Polizei kurz nach 21.30 Uhr an der Neustädter Straße in Titisee ein Auto überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 26-jährigen Fahrerin betrunken war.



Ferner ergaben sich Hinweise auf weitere Einschränkungen der Fahrtüchtigkeit durch einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum. Bei der Autofahrerin wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein einbehalten und der Staatsanwaltschaft übersandt.



Am Sonntag wurde kurz vor 4 Uhr morgens ein 47-jähriger Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 4964 bei Friedenweiler überprüft. Dabei konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden.



Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und bei der Staatsanwaltschaft beantragt, die Fahrerlaubnis zu entziehen. Der Führerschein konnte zuvor nicht gefunden werden.