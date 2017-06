Titisee-Neustadt/Lenzkirch Firma Testo feiert ihr 60-jähriges Bestehen in Titisee-Neustadt

Clevere Messtechnik als Erfolgsgarant. Neue Produktlinie erschließt weitere Märkte.

Der renommierte Messtechnikhersteller Testo feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und erweitert den Standort in Titisee-Neustadt. Das Unternehmen, Spezialist für portable und stationäre Messlösungen, beschäftigt weltweit rund 2700 Mitarbeiter, die forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten. Testo besitzt eine Erfolgsgeschichte, die sich konstant nach oben bewegt. 60 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte ist für Burkhart Knospe, Vorstandsvorsitzender von Testo, der den Betrieb von seinem Vater Gerd übernahm, Grund genug, dieses Geburtstagsjahr mit Mitarbeitern, Geschäftskunden und Bevölkerung zu feiern.

Pionierarbeit: „Wir können auf sechs Jahrzehnte voller Dynamik und erfolgreicher Pionierarbeit als High-Tech-Spezialist zurückblicken, zum langanhaltenden Wachstum und Unternehmenserfolg haben unzählige Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner beigetragen“, unterstrich Knospe seine beispielhafte Erfolgsqoute zum Auftakt des Festjahrs am Donnerstagabend. Mit einer neu entwickelten Produktlinie soll auf dem Gesundheits- und Fast Food-Markt sowie auf dem Markt der Lebensmittelketten agiert werden, für die eigens über 30 IT-Spezialisten eingestellt wurden. „Damit werden wir unsere Bilanzen im mehrstelligen Millionenbereich noch weiter nach oben bewegen“, verriet Knospe. Das Motto des Festjahres ist: „Testo sagt Danke“.

Testo-Festjahr

Im Rahmen des Firmengeburtstags ist für die Mitarbeiter eine Radtour geplant von Lenzkirch nach Breitnau und von Kirchzarten nach Freiburg. Beim Festakt mit Gala am 22. September, an der 2000 Menschen aus Politik und Wirtschaft teilnehmen, muss Testo aus Platzmangel nach Freiburg in die Messehalle ausweichen. Verschiedene Politiker werden Ansprachen halten. Im Dezember/Anfang Januar hat Testo wieder eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit geplant. Zu diesem Zeitpunkt soll in der Ravennaschlucht eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen aufgestellt werden. (ker)