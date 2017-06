Titisee-Neustadt/Hinterzarten Ein Verletzter bei Auffahrunfall auf B31 bei Titisee-Neustadt

Noch unklar ist die genaue Ursache eines internationalen Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 31 zwischen Titisee und Hinterzarten ereignete. Eine Person wurde dabei verletzt.

Es war gegen 13.30 Uhr, als drei Autos in Richtung Donaueschingen unweit des ehemaligen Gasthauses Lafette auf der Bundesstraße 31 unterwegs waren. Der erste Wagen war ein Citroen-Kleinwagen mit holländischer Zulassung. Hinter dem niederländischen Fahrzeug fuhr ein Audi aus Österreich, als drittes Fahrzeug folgte ein VW Golf, der im Großraum Stuttgart zugelassen ist. Was letztlich dazu führte, dass der Golf von hinten auf den Audi auffuhr, steht noch nicht fest. Der Audi touchierte noch leicht die Stoßstange des Citroen. Eine Person im auffahrenden Golf zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und die Abschlepparbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 31. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.