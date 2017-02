Titisee-Neustadt Dieb stiehlt wertvolle Maske der Seeräuberzunft

Das hat mit Fasnet nichts mehr zu tun: In Titisee wurde eine wertvolle Zunftmaske der Seeräuberzunft gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des dreisten Diebstahls.

Nach Polizeiangaben wurde am Abend des Schmotzigen Dunschdig in der Gaststätte Schwarzbrennerei an der Seestraße in Titisee die wertvolle Maske der "Zunft der Seeräuber Titisee" gestohlen. Von etwa 22.20 bis gegen 0.30 Uhr, als der Diebstahl bemerkt wurde, war die Maske mit den anderen Masken der Zunft abgelegt auf einer Sitzgarnitur in der Gaststätte. Bei der Maske handelt es sich individuelles Stück aus der Gründungszeit der Zunft aus den 1950er-Jahren. "Der Zeitwert beträgt rund 500 Euro, der ideelle Wert ist nicht bezifferbar", informierte ein Polizeisprecher. Markantes Merkmal der Maske ist ein mehrfach reparierter Riss im Bereich des Kinns. Zeugen des Diebstahls, oder Personen, die etwas über den Verbleib der Maske wissen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer 07651/933 60, zu melden.