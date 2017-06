Titisee-Neustadt Betrügerduo bettelt um Geld für Sprit

Vor Betrügern, die Autofahrern um Geld anbetteln, weil sie angeblich Sprit kaufen wollen, warnt die Polizei mit einem aktuellen Beispiel aus dem Hochschwarzwald.

Am Dienstag, gegen 19.30 Uhr, standen zwei aus Südosteuropa stammende Männer mit ihrem Auto an der sogenannten Seesteige an der Bundesstraße B317 an einer Haltebucht und waren im Begriff, von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern Geld zu erbetteln, weil sie angeblich keinen Treibstoff mehr hatten. Nach Anrufen von Autofahren bei der Polizei konnte der Wagen mit den beiden Männern auf der Bundesstraße 31 in Richtung Osten fahrend gesichtet werden. Nach einem Fahrtrichtungswechsel durch den Fahrer an der Anschlußstelle Friedenweiler konnte der Wagen von einer Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt angehalten. Bei der folgenden Überprüfung wurde festgestellt, dass im Tank ausreichend Treibstoff vorhanden war. Erbettelte Gelder konnten allerdings nicht gefunden beziehungsweise konkret zugeordnet werden. "Nach Durchführung der erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen", informierte ein Polizeisprecher. Beide Männer erhalten wegen Betrugs eine Strafanzeige.