Titisee-Neustadt Berufsinformationsbörse am Kreisgymnasium in Titisee-Neustadt

Berufsinformationsbörse am Kreisgymnasium in Titisee-Neustadt

Wissenswertes rund um die Berufswahl. 50 Referenten stellen Schülern und Eltern 40 Berufe vor.

Was kommt nach dem Abitur? Eine Lehre, ein Studium oder doch besser erst ein Praktikum? Abiturienten stehen alle Wege offen. Um da nicht den Überblick zu verlieren und sich umfassend informieren zu können, bietet das Kreisgymnasium Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt den Schülern die Möglichkeit, sich bei der Berufsinformationsbörse über verschiedene Studienplätze und Berufe ein Bild zu verschaffen. Am Donnerstag, 9. März, werden 50 Referenten eine Vielzahl von Berufen vorstellen.

Die Idee dieser Berufsbörse, eine von mehreren zukunftsorientierten Plattformen des Kreisgymnasiums hatte schon der ehemalige Schulleiter Helmut Jolk. Zusammen mit den Eltern gehört diese Veranstaltung nun zu einer festen Einrichtung. „Diese Art der Berufsorientierung ist eine erfolgreiche Initiative zwischen der Schule und den Eltern“, erklärt Lehrer Michael Zeblin, welcher das Projekt seit mehreren Jahren begleitet. Man werde bewusst auch Berufe vorstellen, die kein Abitur erfordern, so Zeblin weiter.

Vorausgegangen war eine Umfrage in den Klassen 9. bis zwölf. Hier konnte jeder Schüler drei Berufswünsche angeben, die ihn interessierten. So ist eine Wunschliste entstanden, welche nun größtenteils umgesetzt wird. Die Eltern waren es, die dann 50 Referenten gewinnen konnten, welche 40 Berufe vorstellen werden. Teilweise haben sie Studenten oder Lehrlinge mit dabei, die dann auf Augenhöhe den interessierten Schülern und Eltern Auskunft über das Studium oder den erstrebten Beruf geben können. Auch Praktikumsplätze können hier schon fest vereinbart werden. Berufsfelder wie Bankwesen, Polizei, Immobilien-Makler, Wirtschaft, Jura, Medizin, Tourismus, Ingenieurwesen, aber auch das Studienfach Biologie umfassen das Angebot.

Mit dabei ist auch die Hochschule Furtwangen mit den Studienbotschaftern der Fachrichtung Informatik und auch die dualen Studienmöglichkeiten werden vorgestellt. Unter den 50 Referenten werden auch ehemalige Schüler sein.

Die Berufsinformationsbörse ist nur ein Mosaiksteinchen, die Schüler auf ihr Berufsleben vorzubereiten. „Gerade in einer Zeit, in der neben einer theoretischen Schulausbildung auch praktische Erfahrungen im beruflichen Bereich immer wichtiger werden, muss durch das Verknüpfen von Wirtschaft und Wissenschaft ein praxisorientiertes Basiswissen vermittelt werden, das den späteren Einstieg ins Berufsleben erleichtern kann", erklärt Direktorin Jutta Brecht. "Angesichts der schwer überschaubaren Situation auf dem Arbeitsmarkt, der Engpässe an den Hochschulen und der rasanten Veränderung vieler Berufsbilder erscheine es uns also notwendig, unsere Schüler möglichst gründlich und konkret über berufliche Perspektiven zu informieren und auf die Berufswelt und das Leben nach dem Abitur vorzubereiten", so Brecht abschließend.

Berufsorientierungsbörse

Das Kreisgymnasium Hochschwarzwald lädt zur Berufsinformationsbörse am Donnerstag, 9. März, von 19 bis 21 Uhr in den Musiksaal und die beiden Kunsträume ein. Die Möglichkeit, sich vor Ort über den Berufswunsch zu informieren, steht nicht nur den Gymnasiasten offen, auch die Schüler der Hans-Thoma-Schule und des Berufskollegs, sowie der Realschule, sind eingeladen. (pb)