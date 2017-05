Titisee-Neustadt Bäume stoppen Unfallfahrt auf der Landstraße in Richtung Eisenbach

In einem Waldstück zwischen Titisee-Neustadt und Eisenbach stoppten junge Bäume am Mittwoch kurz vor der Mittagszeit die Unfallfahrt eines BMW-Fahrers. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall.

Der Autofahrer war gegen 11.15 Uhr auf der Landstraße in Richtung Eisennbach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Gewalt über seinen BMW verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und überfuhr dabei einige Baumstümpfe. Gestoppt von einigen, etwa zwei Meter hohen jungen Tannen, blieb das Unfallauto auf den Baumstümpfen stehen.

Der verletzte Autofahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Titisee-Neustadt hievte mit viel Muskelkraft und einer Winde den beschädigten BMW behutsam von den Baumstümpfen. Gefahr für die Umwelt bestand nicht: Glücklicherweise wurde der Wagen durch seine Holperfahrt an der Unterseite nicht so stark beschädigt, dass Betriebsflüssigkeiten auslaufen konnten.Ein Abschleppwagen transportierte das Auto ab. Neben Feuerwehr und Polizei war auch ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz.