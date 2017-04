Titisee-Neustadt B 317: Wagen landet auf dem Dach - Fahrerin (33) verletzt

Weil eine 33-jährige Autofahrerin zu schnell in eine Kurve auf der B 317 bei Titisee-Neustadt gefahren ist, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete auf dem Dach.

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 5.30 Uhr auf der B317 an der Seesteige bei Titisee-Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrerin war mit ihrem Renault in Fahrtrichtung Titisee unterwegs, als sie an der Seesteige in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor.Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Renault blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Frau und transportierte sie in die Klinik nach Neustadt.Die Feuerwehr Feldberg stellte den stark beschädigten Wagen wieder auf die Räder, sicherte auslaufende Betriebsstoffe und stellte den Brandschutz sicher.Die Straße war durch herumfliegenden Dreck stark verschmutzt und musste gereinigt werden. Der Renault dürfte nur noch Schrottwert haben und musste von einem Abschlepper geborgen werden.Die B317 war während voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.