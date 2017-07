Titisee-Neustadt/Friedenweiler Autos prallen aufeinander: Zwei Verletzte bei Kollision auf B31 bei Titisee-Neustadt

Noch ist die genaue Ursache unklar, warum auf der Bundesstraße 31 bei Titisee-Neustadt am Dienstag zwei Autos zusammenprallten. Beide Autofahrer wurden schwer verletzt.

Es war gegen 11 Uhr, als es auf der in diesem Bereich mehrspurig ausgebauten Bundesstraße 31 zwischen der Abfahrt Neustadt Ost und Friedenweiler nahe der Gutachtalbrücke zu einem Unfall kam. Ein Hyundai und ein Volvo kollidierten hier miteinander. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht der Kollision im Frontbereich stark beschädigt, im Volvo ploppten alle Airbags auf. Die beiden Fahrer erlitten jeweils schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.







Das große Trümmerfeld an der Unfallstelle wurde von Mitarbeitern der Straßenmeisterei beseitigt. An beiden Autos entstand jeweils Totalschaden. Im Einsatz war neben dem Rettungsdienst auch die Polizei, die für die Dauer der Unfallaufnahme den Verkehr um die Unfallstelle herumleitete, so dass nur geringfügige Verkehrsbehinderungen entstanden.