Titisee-Neustadt Autofahrerin schwer verletzt bei Schleuderunfall auf B31 bei Titisee-Neustadt

Eine Schwerverletzte forderte ein Schleuderunfall, der sich am Montagmorgen auf der Bundesstraße 31 bei Titisee-Neustadt ereignete: Eine Frau verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und krachte mehrfach in die Leitplanken.

Gegen 10 Uhr war die Autofahrerin in Fahrtrichtung Freiburg mit ihrem kleinen Fiat unterwegs. Noch ist unklar, warum die Frau zwischen den Abfahrten Neustadt Ost und Mitte die Gewalt über ihr Auto verlor. Sie geriet am Ende der dort eingerichteten Baustelle ins Schleudern.



Ihr Fiat schlitterte in die Leitplanke, wurde dort abgewiesen und kam auf die Gegenspur. Dort streifte der Kleinwagen noch ein entgegen kommenden Fahrzeug, das einen Autoanhänger zog. Danach krachte der Fiat in die Leitplanken der Gegenfahrbahn.



Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich um die schwerverletzte Autofahrerin, die nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert wurde.



Zeitweise war die Bundesstraße voll gesperrt, für die Bergungsarbeiten des total beschädigten Fiats wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.