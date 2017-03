Tennenbronn "Wird denn auch fleißig gehämmert?": Tennenbronner Kindergartenkinder besuchen Arbeiter im "Regenbogen"

Die Regenbogen-Kindergartenkinder inspizierten den aktuellen Stand der Renovierungsarbeiten in ihrem Kindergarten. Bald kann wieder von der Schule in die alten, neuen Räume umgezogen werden.

Inspektion der "Kundschaft" in den alten und gleichzeitig neuen Räumen: Die Kindergartenkinder haben die Baustelle in ihrem Kindergarten Regenbogen besichtigt. Denn seit Januar ist der Evangelische Kindergarten Regenbogen vorübergehend – aufgrund Renovierungsarbeiten des Kindergartens in der Talstraße – in der Schule untergebracht. Die Kinder haben dort ausreichend Räume, sind von Schulleiterin Tanja Witkowski, dem Lehrerkollegium und den Schülern herzlich aufgenommen worden – und fühlen sich dort wohl.

Im Kindergarten dagegen sind die Handwerker tatkräftig zugange. Die Kindergartenkinder waren schon recht neugierig, was denn da so alles passiert. Daher haben die 42 Kinder den Handwerkern auch schon zweimal einen Besuch abgestattet, um zu schauen, ob und wie dort fleißig gearbeitet wird. Beim letzten Mal wurden gerade die Wände von den Malern gestrichen und die Elektriker waren mit dem Verlegen der Kabel beschäftigt. Die Schallschutzdecken waren auch schon eingebaut.

Am meisten staunten die Kinder, als sie die Veränderungen im Flur entdeckten mit der Umgestaltung des Rollenspielbereiches, der Küche und der neuen Treppe, die in Zukunft gleich im Eingangsbereich nach oben zu einem Personalraum führt. Gespannt erwarten alle, wie sich der neu renovierte Kindergarten präsentieren wird, wenn dann alles fertig ist.

Die Kinder und Erzieherinnen sind jedenfalls begeistert von den kreativen Ideen und der Planung von Architekt Reiner Ketterer aus Königsfeld. Kinder und Eltern sowie das Kindergartenteam sind dankbar, dass die Stadt Schramberg sowie die Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn hier große Unterstützung anbietet und die finanziellen Mittel freigibt, um dies alles zu verwirklichen.

In der Schule fühlen sich zwar alle Kinder sehr wohl, freuen sich aber trotzdem, wenn am 22. März 2017 wieder der Kindergartenbetrieb in den renovierten Räumen in der Talstraße aufgenommen werden wird. Dann ist auch ein Tag der offenen Tür geplant.