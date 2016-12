St. Georgen Wanderer gruseln sich im Fackelschein

Martin Grießhaber führt die Tennenbronner Sagenwanderung und hat spannende Geschichten zu erzählen.

Im sechsten Jahr ist Schwarzwaldguide Martin Grießhaber mit Einheimischen und Kurgästen unterwegs auf der Sagenwanderung um Tennenbronn. Dass diese Anklang findet, zeigt sich schon an der Zahl von 60 Teilnehmern. Dem Wandertitel "Sagenhaftes Tennenbronn" wurde Martin Grießhaber durchaus gerecht.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit ging es in Richtung Gersbach. Aufgrund der Größe der Gruppe war es notwendig, eine Nachhut zu bilden. Hierzu stellten sich Tochter Carina und die Geschwister Anna und Philipp Grießhaber zur Verfügung.

Die mitgeführten Fackeln wurden erst an der Schönstattkapelle entzündet. Dort erzählte Martin Grießhaber die erste Sage vom Fuhrwerk, das mit einer schweren Glocke beladen rückwärts in den Klosterweiher in St. Georgen stürzte. Noch heute könne in bestimmten Nächten das Gebrüll des vorgespannten Ochsen gehört werden. In die Geschichte bezog Grießhaber die Schönstattkapelle mit ein.

Weiter oben am Berg wurde es noch gruseliger. Erzählt wurde die Geschichte vom Kappelgeist. Martin Grießhaber berichtete von der abgebrannten Wirtschaft und dem feurigen Hund, der in einer Felsspalte verschwunden sein soll. Später wurde an der Stelle auf der Benzebene eine heute nicht mehr bestehende Kapelle gebaut.

Abschluss war nach zweieinviertel Stunden in der Konzertmuschel mit der Geschichte um die Burg Alt Hornberg.