Tennenbronn Ulrich Grießhaber zeigt Tennenbronn aus der Vogelschau

Seit 2011 entstehen Farbkalender zu Tennenbronn

Ulrich Grießhaber ist in Tennenbronn wohlbekannt. Bisweilen ist er unterwegs mit dem Fotoapparat, um Bilder der Gemeinde einzufangen. Dazu hat er einen plausiblen Grund: Ulrich Grießhaber bringt seit 2011 alle zwei Jahre einen Farbbildkalender zur Heimatgemeinde heraus. Ausgelöst wurde die Idee durch das Erdbeben am 12. Januar 2010 auf Haiti. Seine Cousine Ulrike Schaller erlebte das Beben gemeinsam mit ihrem Mann in einer Missionsstation auf Haiti. Grießhaber fragte sich: Was kann ich beitragen, um zu helfen? Und nun kam die Kalender-Idee zum Tragen. Als Fotograf war Ulrich Grießhaber mit geschultem Auge unterwegs, um die Winkel und Ansichten Tennenbronns zu ergründen und im Bild festzuhalten.

Es ist ja nicht so, dass Grießhaber nicht schon viele Tennenbronner Bilder im Archiv hatte. Ihm lag daran, möglichst aktuelle Aufnahmen in den ersten Kalender zu bringen. Das Projekt wurde die Verbindung zwischen Hobby und Spaß. Dass Bildmotive auch manchmal eher dem Zufall unterliegen, stellte sich beim Rundgang in der Gemeinde und den Außenbezirken schnell heraus. Es ist nicht egal, zu welcher Jahreszeit und vor allem zu welcher Tageszeit die beabsichtigten Motive aufgenommen werden. Um hier so effizient wie möglich zu sein, geht Ulrich Grießhaber frühzeitig zu markanten Punkten, um den Sonnenstand und das die Landschaft streifende Licht zu beobachten. Und dann sollte zum Fototermin möglichst alles stimmen. Mal so auf die Schnelle fotografieren, ist Ulrich Grießhaber nicht möglich. Sein Arbeitsplatz ist weit von Tennenbronn entfernt. So bleiben nur die Wochenenden, um mit viel Glück die zuvor ausgekundschaftete Situation wieder anzutreffen.

Schon länger wollte Ulrich Grießhaber auch Flugbilder im Kalender veröffentlichen. Aus diesem Grund kaufte er sich eine Drohne. Um das Gerät auch fliegen zu können, absolvierte er mehrere Lehrgänge und holte alle notwendigen Bescheinigungen ein. "Ich halte mich an die Vorschriften, melde meine Flüge auch bei der Polizei in Schramberg an", stellt Grießhaber fest. Die Flugzeit ist aufgrund der Batteriekapazität beschränkt, weswegen vorher alles gut geplant werden muss. Aus der Luft sind Einstellungen möglich, die vom Boden aus nicht gelingen. "Immer wieder werde ich gefragt, mach'sch Kalenderbilder?" Und für mich ist die Drohne Mittel zum Zweck. Der neue Kalender sei im Entstehen, so Grießhaber. Am Computer werden Kleinigkeiten, wie störende Drähte, nachgearbeitet.