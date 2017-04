Schramberg Tennenbronns Ortsvorsteher Heidemann ist erkrankt

Die Stadtverwaltung in Schramberg hofft, dass er am 2. Mai wieder an seinen Schreibtisch zurückkehren kann

Der Tennenbronner Ortsvorsteher Jürgen Heidemann ist seit einiger Zeit nicht im Dienst, weil er krankgeschrieben ist. Die Stadtverwaltung in Schramberg hofft, dass er am 2. Mai wieder an seinen Schreibtisch zurückkehren kann. Heidemann war Anfang Oktober nach Tennenbronn gekommen und hatte sich von Ortsvorsteher Klaus Köser einarbeiten lassen. Er hatte auch an allen Ortschafts, Gemeinderats- und Ausschusssitzungen teilgenommen. Schon vor Weihnachten war er erkrankt, wollte aber unbedingt, wie vereinbart zum Jahresanfang den Osten des Ortsvorstehers übernehmen. Er leitete dann auch die ersten Ortschaftsratssitzungen, unter anderem mit dem Thema Freibadsanierung -nach Aussagen von Teilnehmern sehr souverän. Doch seit der Fasnet musste Heidemann kürzer treten und ist "seit geraumer Zeit erkrankt", so die Sprecherin der Stadt Schramberg Susanne Gorgs-Mager auf Nachfrage des SÜDKURIERr. "Es ist ein unglücklicher Zusammenhang, dass dies kurz nach seiner Amtsübernahme erfolgt ist. Darüber ist niemand glücklich, er selbst am allerwenigsten."

Jürgen Heidemann stehe dennoch in ständigem Austausch mit der Stadt- und der Ortsverwaltung. "Wenn seine Genesung gut verläuft, wird er am 2. Mai seinen Dienst wieder antreten können." In der Regel seien Krankheitsverläufe jedoch nicht kalkulierbar. Die Stadtverwaltung bitte deshalb um Rücksichtnahme und Geduld. Bis dahin werde Thomas Ernst als stellvertretender Ortsvorsteher Heidemann vertreten.