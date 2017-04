Tennenbronn Tennenbronner feiern Umbau des Feuerwehrgerätehaus

Der seit langem notwendige Umbau des Tennenbronner Feuerwehrhauses ist abgeschlossen. Das soll mit einem Tag der offenen Tür und einer Blaulichtparty gefeiert werden. Der Umbau kostete 250 000 Euro. Jetzt freuen sich die Feuerwehrleute über ausreichend und funktionstüchtige Räume.

Tennenbronn – Der Umbau des Tennenbronner Feuerwehrgerätehauses ist abgeschlossen. Damit steht den Feuerwehrmännern künftig mehr Platz zur Verfügung, wodurch sich auch die beengte Raumsituation für andere Vereine entspannt. Bereits bei der Eingemeindung 2006 hatte man die beengte Situation der Feuerwehr erkannt und die Verbesserung in die Bedarfsplanung der Gesamtwehr Schramberg aufgenommen. Im Gefüge der Gesamtwehr hat die Abteilung Tennenbronn das flächenmäßig größte Gebiet mit der anspruchsvollsten Topografie in Sachen Brandschutz sicher zu stellen.

Im vergangenen Jahr wurde der auf die Belange der Feuerwehr zugeschnittene und von Gemeinde- und Ortschaftsrat abgesegnete Umbauplan in die Tat umgesetzt. So wurde eine bislang vom Bauhof genutzte Fahrzeughalle der Feuerwehr zugeteilt und so die nutzbare Fläche um rund 50 Quadratmeter vergrößert. Dadurch konnte ein Aufenthaltsraum für Unterrichtszwecke, Einsatzbesprechungen und zur Kameradschaftspflege eingerichtet werden. "Bislang haben wir unsere Besprechungen an aufgestellten Bänken und Tischen in der Fahrzeughalle hinter den Fahrzeugen abhalten müssen", beschreibt Abteilungskommandant Emanuel Reuss die bisherige und längst nicht mehr tragbare Platzsituation.

Auch die Bestimmungen der Laufwege im Einsatzfall entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften wurden durch den Umbau optimiert. Der Funkraum wurde verlegt und die Fahrzeughalle wurde mit neuen, elektrischen Rolltoren aufgerüstet. Die Gesamtkosten betrugen rund 250 000 Euro.

Wie Emanuel Reuss betont, hat die Mannschaft die Umbauarbeiten "mit hohem Engagement verfolgt und, wo es möglich war, selbst Hand angelegt." Zusammen mit seinem Stellvertreter Alexander Moosmann und den 42 aktiven Feuerwehrmännern sowie den Mitgliedern der Jugendwehr und der Altersmannschaft ist Reuss froh, jetzt ansprechende und funktionstüchtige Räume auf rund 300 Quadratmetern zu haben. Auch Stadtbrandmeister Werner Storz ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses bedeutet nicht nur für die Feuerwehr eine räumliche Entlastung. Da sich die Abteilungswehr bislang Räume in dem Gebäude mit dem Musikverein Frohsinn und dem Rotkreuz-Ortsverein teilen musste, profitieren diese beiden Vereine ebenfalls vom Umbau des Gerätehauses, das zuletzt 1997 saniert wurde. Das Gebäude insgesamt ist mehr als 40 Jahre alt.

Blaulichtparty kommt

Am Freitag, 28. April, werden die neuen Räume im Feuerwehrgerätehaus in Tennenbronn mit einem Festakt mit geladenen Gästen eingeweiht. Die Öffentlichkeit hat gleich zwei Mal Gelegenheit, das umgebaute Gerätehaus zu besichtigen. Am Samstag, 6. Mai, findet ab 20 Uhr eine Blaulichtparty statt. Am Sonntag, 7. Mai, findet ab 10 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Neben dem Gerätehaus können auch spezielle Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Schramberg besichtig werden. Die Jugendfeuerwehr wird um 14 Uhr eine Vorführung zeigen. Für Bewirtung ist gesorgt. (spr)