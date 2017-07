St. Georgen Tennenbronner blicken in die schwierige Vergangenheit ihres Dorfes

Tennenbronner blicken in die schwierige Vergangenheit ihres Dorfes

Ein Türschloss und ein Rest der geschmolzenen Glocke erinnern als Zeitzeugen an Religionskrieg und Dorfbrand. Stadtarchivar Carsten Kohlmann berichtet beim ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche von einem lange zweigeteilten Dorf.

Tennenbronn – Unglaublich, was das Heimathaus-Team beim ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche präsentierte. "Wir können heute einen Blick durchs Schlüsselloch des alten Türschlosses der früheren katholischen Kirche werfen", freute sich Robert Hermann, der Vorsitzende der Heimathaus-Gruppe, die den gemeinsamen Gottesdienst zum Reformationsjubiläum angeregt hatte.

Und schon trat Stadtarchivar Carsten Kohlmann in Aktion. Er zeigte den versammelten Christen das Türschloss aus Eisen und Holz, das den großen Dorfbrand am 12. Juli 1901 überstanden hat. "Dieses Schloss ist ein Zeitzeuge, den ich durch meine Stimme heute zum Leben erwecken möchte, damit wir einen Blick durch die Kirchentüre in die Vergangenheit werden können", eröffnete Carsten Kohlmann seinen spannenden Festvortrag. Die Türe lasse sich allerdings nicht ohne Knarren öffnen, aber zwischen den evangelischen und katholischen Christen habe es im Kampf um die Schlüsselgewalt ja bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ständig geknarrt, wie der Referent im Rückblick betonte.

"Ich stamme aus der spätgotischen Pfarrkirche in Tennenbronn, die 1453 durch das Kloster St. Georgen erbaut wurde", ließ der Stadtarchivar das Schloss zu Wort kommen. Die Kirche im Tennbronner Tal war der heiligen Maria geweiht, wie die Gottesdienstbesucher weiter erfuhren. Als nach der Reformation die Mönche von St. Georgen fliehen mussten, gehörte das kleine Dorf zur Hälfte dem Adelsgeschlecht Falkenstein in Schramberg, die andere Hälfte gehörte dem Herzogtum Württemberg. Die Herrschaft in Schramberg blieb katholisch, während die schwäbischen Herzöge die neue Lehre von Martin Luther einführten.

Der katholische Pfarrer von Tennenbronn wurde vertrieben und die einzige Kirche im Dorf mit einem evangelischen Geistlichen besetzt. "Eine besonders schlimme Zeit erlebte ich im 30-jährigen Krieg, als das Innere der Kirche von Soldaten vollständig verwüstet wurde", erzählte das Türschloss mit trauriger Stimme.

Bronzeklumpen für Sponsoren

In der Tenne des Wiesenbauernhofes feierten schließlich die Katholiken Gottesdienste, bis sie 1848 ihre eigene Kirche bauen konnten. Erst 1922 wurde das zweigeteilte Dorf politisch wieder vereinigt. "Außer dem alten Türschloss haben wir noch ein zweites Erinnerungsstück, das den Dorfbrand vor 116 Jahren überstanden hat", informierte Carsten Kohlmann die Kirchenbesucher. "Es handelt sich um den Bronzeklumpen einer alten Glocke, die damals geschmolzen ist", wusste Robert Hermann. Und schon trat Pia Schweizer zu den beiden Männern, um dem Vorsitzenden den Rest der Glocke zur Ausstellung im Heimathaus zu überreichen.

Die Witwe hatte das wertvolle Stück von ihrem Mann Hans Schweizer geerbt. In ihrem Kurzreferat erläuterte sie die Herkunft des Glockenrestes. Vermutlich bekam es Otmar Albert Schweizer, der Großvater ihres verstorbenen Mannes, als Anerkennung geschenkt für eine Spende an die Opfer der furchtbaren Brandkatastrophe.

Otmar Schweizer, der von 1833 bis 1920 lebte und das ehemalige Emailier-Werk leitete, war viele Jahre im Gemeinderat und engagierte sich ehrenamtlich in zahlreichen Ämtern, so dass er von König Wilhelm II. sogar das Ritterkreuz bekam. Beim Dorfbrand wurden in wenigen Stunden mehr als 30 Häuser sowie die 500 Jahre alte Kirche und das evangelische Schul- und Rathaus komplett zerstört.

Mehr als 100 Menschen wurden obdachlos. Nicht nur von Firmen kamen damals Geld und Sachspenden, sondern auch von den Nachbardörfern. Zwei Glocken schmolzen beim Brand und ihre kümmerlichen Reste wurden mit einer Widmung an die Sponsoren verteilt.

Das Heimathaus

Die beiden Erinnerungstücke an die alte Kirche – der Glockenrest und das Türschloss – können im Heimathaus von Tennenbronn, Hauptstraße 26. besichtigt werden. Das Museum ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der nächste Termin ist also am 6. August. Auf Wunsch sind außerhalb der Öffnungszeiten auch Sonderführungen möglich, die bei Alois Moosmann angemeldet werden können, Telefon 07729-342. (kim)